Vitesse voorkomt nog grotere straf door inleveren jaarrekening met disclaimer

Vitesse is op tijd met het aanleveren van de jaarrekening. De deadline daarvoor stond op 12 december. De accountant van de club heeft deze keer wel zijn handtekening onder de jaarrekening gezet, maar met een nog onbekende disclaimer erbij. Het is nu aan de licentiecommissie om een oordeel te vellen.

Vitesse kreeg eerder dit seizoen een afwijzing op het verzoek bij de KNVB om uitstel voor het inleveren van de jaarrekening van vorig seizoen. De accountant van de club weigerde zijn handtekening onder de jaarrekening te zetten, vanwege de enorme schuld bij Coley Parry. De Arnhemse club besloot daarom om een jaarrekening in te dienen bij de KNVB zonder handtekening van de accountant.

De Arnhemmers werden daarvoor flink gestraft. De club kreeg maar liefst 21! punten in de mindering. Eerder dit seizoen ontving de club al een puntenstraf van 12 punten in mindering, waarvan 6 voorwaardelijk, omdat het te laat was met het inleveren van de jaarrekening van het seizoen 2022/2023 en de halfjaarcijfers.

Nu heeft Vitesse de jaarrekening dus wel op tijd ingediend en met handtekening van de accountant. “Het indienen van de jaarstukken was een van de laatste openstaande kwesties uit het verleden. De ingeleverde financiële stukken omvatten de halfjaarcijfers van seizoen 2023/24, de jaarcijfers van seizoen 2023/24 en een prognose voor de jaarcijfers van seizoen 2024/25”, zo laat de club weten in een persbericht.

De jaarrekening moet echter nog wel worden goedgekeurd door de licentiecommissie. Accountant BDO heeft namelijk zijn handtekening gezet met een disclaimer. “We hebben onze taak gedaan door de stukken in te leveren, maar wachten nu op de goedkeuring van de Licentiecommissie”, laat Vitesse weten.

“Het inleveren hiervan betekent een grote opluchting. Ik wil mijn complimenten uitspreken aan BDO, OFS en onze interne organisatie. Zij werken al geruime tijd onder enorme druk en hebben geweldig werk geleverd. Daar neem ik mijn pet voor af”, aldus algemeen directeur Edwin Reijntjes.

Voor accountantsbedrijf BDO is het de laatste klus voor Vitesse, zo meldt de Telegraaf. Het accountantsbedrijf kreeg recent nog een boete van 1,3 miljoen euro van het Bureau Financieel Toezicht voor het overtreden van antiwitwasregels bij werk voor voormalig Vitesse-eigenaar Valeriy Oyf.