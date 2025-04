Vitesse lijkt nieuwe puntenstraf zelf te verklappen op eigen website

Vitesse staat naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe puntenstraf te wachten. Dat blijkt uit een scherp bericht van De Telegraaf naar aanleiding van een lange verklaring van de Arnhemse club op hun eigen site.

In het bericht geeft Vitesse onder meer aan documentatie aan de KNVB te overleggen. Ook weerlegt het ‘schadelijke berichten uit de media’. Er valt te lezen wat Vitesse na de vorige puntenstraf heeft gedaan om alsnog te voldoen aan de eisen van de KNVB.

Het bericht wordt afgesloten met een opvallende zin. “Vooralsnog heeft de commissie dergelijke verzoeken afgewezen en in plaats daarvan besloten om meer punten in mindering te brengen.”

De Telegraaf vermoedt daarom dat er een nieuwe puntenstraf aankomt. “Hiermee lijkt Vitesse te verwijzen naar een nieuwe puntenstraf, want de documenten waarover wordt gesproken lagen ten tijde van de vorige puntenstraf nog helemaal niet op tafel bij de licentiecommissie.”

Het zou de vierde puntenstraf in het huidige seizoen gaan betekenen, en de vijfde in totaal. Dit seizoen kreeg Vitesse in totaal al dertig punten in mindering, waardoor het met een overgebleven totaal van tien punten stijf onderaan staat in de Keuken Kampioen Divisie.

De Telegraaf vreest dat het niet veel langer zo door kan blijven gaan. “De vraag is hoe lang het bij boetes en punten in mindering zal blijven voor Vitesse en of de licentiecommissie op korte termijn niet over zal gaan tot het opleggen van de zwaarste sanctie: intrekking van de licentie.”

Dat gebeurde vorig seizoen ook al eens, maar toen kreeg Vitesse die licentie met veel bombarie terug. Over dit laatste bericht is bij Vitesse door De Telegraaf gevraagd om een reactie, maar de club is daar niet op ingegaan.