Vertrek van Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee én Noussair Mazraoui bij Manchester United allesbehalve uitgesloten

Manchester United ziet door de financiële reglementen van de Premier League geen enkele selectiespeler als onverkoopbaar, zo meldt The Guardian. Daarom zal de clubleiding ook luisteren naar biedingen voor zomeraanwinsten.

Dat geldt dus voor elke speler in de groep van Rúben Amorim. Ook het behoud van juwelen Kobbie Mainoo, voor wie Chelsea bij een vertrek serieus in de markt zou zijn, en Alejandro Garnacho is niet gegarandeerd.

Volgens de kwaliteitskrant zal Manchester United bovendien niet bij voorbaat nee zeggen tegen een transfer van een van de zomeraanwinsten. Afgelopen transferwindow werd er nog flink gespendeerd door the Red Devils.

Leny Yoro, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee en Noussair Mazraoui trokken allemaal naar Old Trafford, voor een gezamenlijk bedrag van ruim 230 miljoen euro.

Geen van vijf namen is untouchable en dus is het ook voor Zirkzee en ex-Ajax-verdedigers De Ligt en Mazraoui afwachten of zij ook volgend seizoen hun wedstrijden nog afwerken in het Theatre of Dreams.

De profitability and sustainability-regels van de competities drijven Manchester United in het nauw. Een verkoop van jeugdproducten Garnacho en Mainoo zou honderd procent winst opleveren in het kader van die reglementen.

Mainoo kan rekenen op serieuze interesse van Chelsea en volgens the Guardian verdient de talentvolle middenvelder 'slechts' twintigduizend pond per week. Een contractvoorstel van Manchester United zou nog niet naar tevredenheid van de kalme spelverdeler zijn.