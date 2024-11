Vertessen over oud-teamgenoot: ‘Dat is echt een geweldige vent voor PSV’

Yorbe Vertessen blikt in gesprek met het Eindhovens Dagblad terug op zijn tijd bij PSV en zijn turbulente transfer. De aanvaller ging afgelopen winter na een heuse soap naar Union Berlin. Hij bewaart goede herinnering aan twee personen bij PSV.

In Eindhoven zal men hem vooral herinneren aan zijn hoofdrol tijdens de 2-3 overwinning op Sevilla. De Belg was betrokken bij de 2-2 en gaf vervolgens de cruciale assist bij de 2-3, waardoor PSV overwintering veilig stelde na een geweldige comeback tegen de Spanjaarden.

“Die wedstrijd in Sevilla is denk ik wel het mooiste moment dat ik heb meegemaakt in Eindhoven”, vertelt Vertessen. De 23-jarige aanvaller ging in Eindhoven vrij snel van hero naar zero. Aanleiding was zijn transfer naar Union Berlijn.

Na de blessure van Noa Lang wilde PSV Vertessen graag binnen boord houden. De buitenspeler en zijn zaakwaarnemer wezen op een toezegging dat de Belg mocht vertrekken. Uiteindelijk kwam de transfer toch tot stand en verruilde Vertessen deze winter Eindhoven voor Berlijn.

“De situatie is niet helemaal zonder rimpeling verlopen, maar oké. Zo gaat het soms”, laat Vertessen weten. “We moeten daar ook niet meer in blijven zitten. Uiteindelijk heb ik mijn opleiding bij PSV mogen genieten en is dit maar een hele korte periode geweest.”

“PSV is een topclub die grote prijzen heeft gewonnen en grote spelers heeft voortgebracht. Ik voelde niet het vertrouwen dat ik veel meer speeltijd zou krijgen en wilde daarom deze stap nemen”, legt de 23-jarige Belg uit.

De voormalig-PSV’er heeft af en toe nog contact met spelersbegeleider Mart van den Heuvel. “Dat vind ik heel tof van hem. Hij is me niet vergeten en dat is gewoon superattent.”

“In de spelersgroep had ik altijd goed contact met Joël Drommel. Ik kan je vertellen dat dat echt een geweldige vent is voor PSV. Hij is hartstikke sympathiek. Die mens gun je de wereld. Toen hij de beker won als basisspeler was ik heel blij voor hem”, sluit Vertessen af.