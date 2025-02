Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz moet Go Ahead-puzzel oplossen

Na de midweekse bekeruitschakeling tegen Go Ahead Eagles kan PSV zaterdagavond wraak nemen op de Deventenaren. Trainer Peter Bosz kan in de Adelaarshorst geen beroep doen op onder meer Mauro Júnior. Hoe gaan de Eindhovenaren aantreden? De wedstrijd begint om 18.45 uur en is live te zien op ESPN 2.

Mauro Júnior moest de bekerwedstrijd tegen Go Ahead (1-2) missen wegens klachten, maar leek de ‘return’ in Deventer wel te halen. De wedstrijd komt echter net te vroeg voor de Braziliaan. Bosz hoopt de verdediger dinsdag weer terug te hebben voor het Champions League-duel met Arsenal.

Naast Mauro Júnior zullen ook Sergiño Dest, Ricardo Pepi, Malik Tillman en Esmir Bajraktarevic de huidige nummer twee van Nederland niet van dienst kunnen zijn. Dest is al een tijdje dicht bij zijn rentree, maar de (medische) staf neemt geen enkel risico met de Amerikaans international, die er dinsdag mogelijk wel bij is.

Walter Benítez zal onder de lat verschijnen in de Adelaarshorst. Door de afwezigheid van Mauro Júnior is Tyrell Malacia net als afgelopen woensdag de linksback. Richard Ledezma staat op rechts, terwijl het centrum wordt gevormd door Ryan Flamingo en Olivier Boscagli.

Joey Veerman en Jerdy Schouten vormen het blok op het middenveld. Ismael Saibari lijkt op 10 de voorkeur te krijgen boven Guus Til. Noa Lang keert terug in het elftal, waardoor Johan Bakayoko buiten de boot valt. Ivan Perisic verhuist naar de rechterkant. Luuk de Jong is de spits.

Go Ahead Eagles Go Ahead-trainer Paul Simonis kan geen beroep doen op centrumverdediger Gerrit Nauber, die geschorst is na zijn rode kaart tegen Ajax. Luca Everink, Finn Stokkers, Søren Tengstedt en Jakob Breuk zijn er evenmin bij.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia; Schouten, Saibari, Veerman; Perisic, De Jong, Lang.