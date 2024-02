Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot moet vervanger Timber aanwijzen

Feyenoord-trainer Arne Slot gaat naar alle waarschijnlijkheid twee wijzigingen doorvoeren in de opstelling voor het duel met Sparta Rotterdam. Zowel Gernot Trauner als Quinten Timber is niet inzetbaar. De verwachting is dat Thomas Beelen en Ramiz Zerrouki die twee vervangen. Het Algemeen Dagblad gaat bovendien uit van een basisplaats voor Yankuba Minteh.

Timon Wellenreuther verdedigt net als vorig weekend het doel, maar in de verdediging en op het middenveld moet Slot keuzes maken naar aanleiding van de afwezigheid van Trauner en Timber. Slot kiest dus voor Beelen en Zerrouki.

Trauner heeft een beenblessure opgelopen en is de komende weken niet inzetbaar. Timber liep in het competitieduel met AZ (2-0 zege) een hersenschudding op en de Rotterdamse derby komt dan ook nog te vroeg.

Voorin heerst de verwachting dat Slot afstapt van zijn keuze om Bart Nieuwkoop als rechtsbuiten in te zetten. Om wat meer aanvallende kracht in het elftal te krijgen kiest Slot volgens het AD voor een pure aanvaller in de vorm van Minteh. De Gambiaan krijgt de voorkeur boven Alireza Jahanbakhsh.

Feyenoord heeft de afgelopen periode succesvol doorstaan. AZ werd zowel in de TOTO KNVB Beker als in de Eredivisie verslagen, terwijl ook PSV werd verslagen in het bekertoernooi. De Rotterdammers zijn bovendien de torenhoge favoriet om het bekertoernooi te winnen, zeker na de loting voor de halve finales die zaterdag plaatsvond: FC Groningen-thuis.

Eerder dit seizoen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk tegen Sparta. Dat was een teleurstellend resultaat voor met name Sparta, daar het een kwartier voor tijd nog met 2-0 leidde tegen zijn grote Rotterdamse broer. “Alleen al in die wedstrijd werd voor mij duidelijk dat Sparta ook dit seizoen weer over hele goede spelers beschikt”, is Slot op zijn hoede.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Zerrouki; Minteh, Gimenez, Paixão.

