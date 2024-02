Vermoedelijke opstelling Ajax: vraagtekens rondom Steven Berghuis

Het is nog onduidelijk of Ajax-trainer John van ‘t Schip zondagmiddag kan beschikken over Steven Berghuis, die niet ongeschonden uit het Conference League-duel met FK Bodø/Glimt is gekomen. Het Algemeen Dagblad verwacht desondanks dat de rechtsbuiten zal starten en dat Van ‘t Schip geen wijzigingen doorvoert. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 14:30 uur.

Ajax zakte donderdag andermaal door de ondergrens, al wist het na een miraculeuze slotfase toch nog een gelijkspel uit het vuur te slepen tegen Bodø/Glimt (2-2). Niet iedereen kwam echter goed uit de wedstrijd. Brian Brobbey, Jordan Henderson, Branco van den Boomen en dus ook Berghuis hadden na afloop last van pijntjes.

Van ‘t Schip had direct wel goed nieuws over de inzetbaarheid van Brobbey en Henderson, maar was minder zeker over Berghuis. "Brian en Jordan zijn te overkomen, maar Steven is denk ik wel een twijfelgeval voor zondag", vertelde de oefenmeester tegenover de clubkanalen van Ajax. De verwachting is dat Van den Boomen zal invallen. "Hij moet zijn minuten gaan maken met invalbeurten, of beginnen en dan kijken hoever hij komt. Maar we moeten in eerste instantie ook kijken dat die knie helemaal goed is."

Voor de return in Noorwegen plaatsvindt wacht NEC in de Johan Cruijff ArenA. Van ‘t Schip verwacht geen makkelijke wedstrijd. "NEC heeft een goed voetballende ploeg. Uit hebben we gewonnen, maar ze hebben het ons in fases heel moeilijk gemaakt. Ze bouwen goed op van achteruit en hebben veel snelheid voorin met onder andere Sontje Hansen. Het is over het algemeen een goed voetballend elftal en die moet je niet te veel ruimte geven.”

Van 't Schip moet het nog altijd stellen zonder de geblesseerde aanvoerder Steven Bergwijn. "Het is duidelijk dat Steven een belangrijke speler is voor de groep. We hebben daar Kris (Hlynsson, red.) neergezet. Hij is natuurlijk geen buitenspeler, maar kan het redelijk goed invullen. Maar dat willen we ook niet, omdat hij juist een goed koppeltje vormde met Berghuis. We bekijken het per wedstrijd."

Jorrel Hato speelde tegen Bodø als linksback. 'Als het moet' is dat voor herhaling vatbaar, stelt Van 't Schip. "We weten allemaal dat hij het liefst in het centrum speelt. Maar soms moet je je ook aanpassen aan wat het elftal nodig heeft. Dat doet hij fantastisch, want hij kent beide posities heel goed. Ook met het oog op het komende EK is het voor de bondscoach fijn om te zien dat een speler op meerdere posities kan spelen." Toch is het de verwachting dat Hato terugkeert naar het centrum, waardoor Rensch naar links verhuist.

NEC

Aan de kant van NEC is Bram Nuytinck er niet bij. De reserve-aanvoerder van de Nijmegenaren raakte dinsdag op de training geblesseerd aan zijn lies. "Dus zondag komt te vroeg”, concludeert trainer Rogier Meijer op de clubwebsite van NEC. Mathias Ross is zijn waarschijnlijke vervanger, al kan Meijer er ook voor kiezen om Calvin Verdonk naar het centrum te schuiven, om zo aan de linkerkant van de defensie ruimte te maken voor Ajax-huurling Youri Baas.

De trainer kan wel weer beschikken over de van een hamstringblessure herstelde Lasse Schöne. De ex-Ajacied staat nu op 433 Eredivisie-duels, waarmee hij samen met Hans Vonk de buitenlander is met de wedstrijden op het hoogste Nederlandse niveau. Uitgerekend tegen 'zijn' Ajax kan Schöne het record alleen in handen krijgen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Hato, Rensch; Henderson, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Akpom.

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Sandler, Ross, Verdonk; Proper, Chery, Hoedemakers; Hansen, Ogawa, Sano.

