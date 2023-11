Vermoedelijke opstelling Ajax: Van 't Schip is hard en slachtoffert Vos

Zondag, 12 november 2023 om 08:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:17

Ajax moet zich zondagmiddag zien te revancheren van de 0-2 nederlaag in de Europa League tegen Brighton & Hove Albion. De ploeg van trainer John van 't Schip, die in de Eredivisie nog niet verloor sinds zijn terugkeer, gaat om 14.30 uur op bezoek bij Almere City. Het grootste vraagteken staat achter de naam van Branco van den Boomen.

De middenvelder moest het duel met Brighton laten schieten en is er tegen Almere City zeer waarschijnlijk ook nog niet bij. Waar tegen de Premier League-opponent Silvano Vos zijn vervanger was, mag tegen Almere Benjamin Tahirovic het laten zien. De Bosniër kwam donderdag een kwartier voor tijd als vervanger van Vos binnen de lijnen.

In de verdediging kiest Van 't Schip opnieuw voor een centrum bestaande uit Josip Sutalo en Devyne Rensch. Jorrel Hato verkast daardoor naar de linksbackpositie. Anton Gaaei, die steeds beter in zijn vel lijkt te zitten, bezet de rechtsbackpositie. De voorhoede wordt door Van 't Schip intact gelaten: Brian Brobbey is de spits, geflankeerd door Steven Bergwijn en Steven Berghuis.

Van 't Schip hield wat betreft Van den Boomen een flinke slag om de arm. "Hij is een twijfelgeval, dat wordt moeilijk. Maar het ligt nog wel open. Het is afwachten hoe hij reageert op de arbeid die de laatste dagen is geleverd." Gerónimo Rulli staat ook weer op het trainingsveld. Van 't Schip: "Hij is veel aan het trainen. Hopelijk kan hij binnenkort weer aansluiten."

Almere City en Ajax zijn nagenoeg onlosmakelijk verbonden met elkaar. Zo wonen er veel Amsterdammers in Almere en hebben ook enkele spelers een verleden in Amsterdam. Damian van Bruggen bijvoorbeeld, speelde eerder in de jeugd bij Ajax en kwam zestig keer uit voor het beloftenteam in de Keuken Kampioen Divisie.

De editie van zondag is de eerste officiële wedstrijd tussen Almere en Ajax. De Amsterdammers wonnen veertien van de laatste vijftien wedstrijden tegen ploegen die het voor het eerst trof in de Eredivisie. De enige uitzondering in die reeks is een nederlaag tegen RKC Waalwijk in september 1988 (3-1).

"Almere is een mooie, jonge club waar ze veel werk verrichten", aldus Van 't Schip. "Het is een ambitieuze club. Voor de stad Almere is het mooi dat ze nu een club hebben die in de Eredivisie speelt. Ze doen het goed. Het is zeker een club waar we aan de bak moeten. Of Maduro ons nog van waarde kan zijn met informatie? Zeker. Die kent die ploeg door en door."

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Sutalo, Rensch, Hato; Tahirovic, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.