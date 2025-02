Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli wikt en weegt na slijtageslag tegen Union

Meerdere spelers stonden bijna op omvallen, maar Ajax slaagde er donderdag na verlenging toch in de achtste finale van de Europa League te bereiken. Een dag na de uitputtingsslag kreeg trainer Francesco Farioli goed nieuws, want zowel Brian Brobbey als Youri Baas keert waarschijnlijk terug in de selectie voor het thuisduel met Go Ahead Eagles. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint zondag om 14.30 uur. ESPN 1 zendt de wedstrijd live uit.

De training op vrijdag stond in het teken van herstel. Ajax moest het donderdag tegen Union, inclusief verlenging, ruim negentig minuten doen met tien man. Na afloop was er dan ook absoluut en logischerwijs sprake van vermoeidheid.

“Gelukkig waren er vandaag wat bekende gezichten terug, zoals Brian Brobbey en Youri Baas", sprak de oefenmeester voor de camera van Ajax TV. "Ik denk dat zij deel uit zullen maken van de wedstrijdselectie van zondag, dus dat is goed nieuws.”

Wout Weghorst, Youri Regeer, Branco van den Boomen en Owen Wijndal zijn er sowieso niet bij tegen Go Ahead en ook voor Christian Rasmussen zal de wedstrijd zo goed als zeker te vroeg komen. De Deen viel tegen Union uit met een hamstringblessure.

Remko Pasveer zal onder de lat staan. Jorrel Hato was één van de spelers die er doorheen zat na Ajax - Union, maar de linksback sprak na afloop gewoon de verwachting uit te kunnen spelen. Baas neemt de plek in van Daniele Rugani, terwijl Josip Sutalo en Anton Gaaei de defensie completeren.

Davy Klaassen heeft zich door zijn vroege rode kaart tegen Union relatief weinig ingespannen en start als rechtshalf. Jordan Henderson, die pas in de verlenging inviel, is de controleur. Kenneth Taylor is de linkshalf.

Farioli zal hopen dat Brobbey vanaf het begin kan aantreden. De spits wordt in dat geval aan zijn rechterkant vermoedelijk bijgestaan door Steven Berghuis, mede door het feit dat Bertrand Traoré donderdag ziek op het veld stond. Mika Godts start op links.

Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis kan zondag in Amsterdam niet beschikken over Søren Tengstedt, Finn Stokkers en Oscar Pettersson. De Deventenaren staat met 35 punten op een keurige zevende plaats en liggen op koers om, net als vorig seizoen, deel te nemen aan de play-offs om een Europees ticket.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Godts.