V/d Vaart grappend te kakken gezet door keepster van Ajax: â€˜Nu zeg ik niks meerâ€™

V/d Vaart grappend te kakken gezet door keepster van Ajax: ‘Nu zeg ik niks meer’

Maandag, 20 november 2023 om 00:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:45

Regina van Eijk is zondagavond in Studio Voetbal de confrontatie met Rafael van der Vaart niet uit de weg gegaan. De 21-jarige keepster van Ajax was te gast om te vertellen over de stunt met haar ploeg in de Champions League tegen Paris Saint-Germain (2-0 winst) en had een grappend onderonsje met Van der Vaart.

In de talkshow werden beelden getoond uit de memorabele wedstrijd van afgelopen woensdag. De Ajax vrouwen hielden de nul, al zag het daar heel even niet naar uit toen Van Eijk half mistastte op een schot van Korbin Albert. Vlak voor de doellijn kon ze de bal in tweede instantie alsnog weghalen.

"Ik baalde heel erg van die eerste bal, want die had ik gewoon moeten hebben natuurlijk. Maar met onze keeperstrainer Robbie (Tetteroo, red.) zijn we er altijd mee bezig: de bal zit er niet in, tot die over de lijn gaat. Ik heb het goed hersteld en de nul gehouden."

Dan wordt Van der Vaart gevraagd om zijn mening over het vrouwenvoetbal. "Ik blijf er normaal niet voor thuis, maar toevallig was ik thuis en ik heb het nu wel gekeken."

Daar kreeg de oud-middenvelder geen spijt van. "Ik heb de hele wedstrijd uitgekeken en ge-no-ten. Verdiend gewonnen. Perfecte tactiek. Ze zaten erop. Het was het Ajax-voetbal dat ik al heel lang niet gezien heb", lacht Van der Vaart.

Toch heeft de oud-international een kritische noot. "Wat me het meest irriteert aan vrouwenvoetbal zijn de keepsters. Die kunnen niet springen en het ziet er altijd een beetje raar uit..."

Van Eijk reageert daar uiterst gevat op. "Maar wacht even... Net zei je dat je het nooit kijkt, toch?" Daarmee krijgt ze de lachers op haar hand in de studio. "Ja, dat is wel waar, Rafael", reageert presentator Sjoerd van Ramshorst dollend.

"Zij is scherper dan de heren aan tafel", vervolgt Van der Vaart. "Ik wilde een compliment geven, maar ik ga het nu niet meer zeggen. Nee, haha. Ik wilde zeggen: zij beweegt heel erg goed. Zij keept ook al van jongs af aan. Je ziet de opleiding terug. Het moet ook een beetje je passie zijn. Ik denk dat daar zeker qua keepsters nog veel winst te behalen is."