Van zware blessure herstelde Driess Saddiki laat contract per direct ontbinden

Driess Saddiki heeft zijn contract laten ontbinden bij Kasimpasa, zo laat hij weten in gesprek met Voetbalzone. In goed overleg met de club hebben de partijen besloten om per direct uit elkaar te gaan.

De 28-jarige defensieve middenvelder raakte eind december 2023 zwaar geblesseerd aan zijn knie. De blessure hield hem meer dan negen maanden aan de kant, maar inmiddels is hij volledig hersteld en fit.

Saddiki stuurde onder meer aan op een vertrek bij Kasimpasa vanwege een verschil van inzicht. De voormalig middenvelder van onder andere Willem II en Fortuna Sittard zegt klaar te zijn voor een nieuwe uitdaging.

Begin vorig seizoen kon Saddiki regelmatig rekenen op een basisplek bij de club die zijn competitiewedstrijden afwerkt in de Süper Lig, maar sinds zijn kruisbandblessure is hij uit beeld geraakt.

In augustus 2023 maakt Saddiki de overstap van Abha Club (Saudi-Arabië) naar Kasimpasa. Voor zijn vertrek naar Saudi-Arabië speelde hij in Qatar voor Umm Salal SC, dat hem transfervrij overnam van Willem II.

In het shirt van Willem II kwam de verdedigende middenvelder in totaal tot 93 Eredivisie-wedstrijden. In zijn laatste seizoen voor de Tilburgers, in 2021/22, was Saddiki een vaste basiskracht. Daarvoor kwam Saddiki uit voor Fortuna Sittard.

Saddiki kreeg in 2020 een plek in de selectie van de Marokkaanse nationale ploeg voor het duel met de Democratische Republiek Congo (1-1), al bleef hij toen negentig minuten op de bank.