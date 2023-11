Van 't Schip hevelt spaarzaam lichtpuntje over naar A-selectie Ajax

Woensdag, 8 november 2023 om 17:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:10

Kristian Hlynsson maakt vanaf heden officieel onderdeel uit van de A-selectie van Ajax, zo maken de Amsterdammers woensdag bekend. De negentienjarige IJslander wordt door trainer John van 't Schip beloond voor zijn sterke ontwikkeling. Hlynsson houdt zich dit seizoen ogenschijnlijk makkelijk staande tussen alle onrust en plukt daar nu de vruchten van.

Het bericht over het definitief overhevelen van Hlynsson komt niet helemaal als een verrassing. De aanvallende middenvelder begon de afgelopen vier competitiewedstrijden in de basis en lijkt voorlopig het volste vertrouwen te hebben van Van 't Schip.

De nieuwbakken oefenmeester liet hem starten in de thuiswedstrijden tegen FC Volendam (2-0) en sc Heerenveen (4-1). Hlynsson vormt onder Van 't Schip een middenveld met Kenneth Taylor en Branco van den Boomen en doet dat tot dusver naar behoren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De IJslandse jeugdinternational kwam in januari 2020 over van Breidablik. Een kleine twee jaar later, in december 2021, maakte Hlynsson zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax, toen hij meteen trefzeker was in de TOTO KNVB Beker-wedstrijd tegen BVV Barendrecht.

Ook in de Eredivisie heeft Hlynsson zijn eerste treffers genoteerd. Tweeënhalve week geleden was hij nog twee keer trefzeker in Stadion Galgenwaard, toen Ajax met 4-3 verloor op bezoek bij FC Utrecht. In totaal staat de teller op negen officiële wedstrijden, waarin hij vier keer wist te scoren.

Namens Jong Ajax kwam Hlynsson de afgelopen jaren tot 80 officiële wedstrijden, waarin hij 16 keer scoorde en 13 keer aangever was. Het contract van de IJslander loopt nog door tot de zomer van 2026.