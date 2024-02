Van Kooperen onthult de twee clubs waar Joey Veerman deze winter heen kon

Joey Veerman kon afgelopen winter een overstap maken. Twee clubs waren daarbij concreet in de race voor de PSV'er: Zenit en Al-Ettifaq. Dat bevestigt zaakwaarnemer Nathan van Kooperen zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie.

“Ik wil iets over Joey Veerman vragen aan Nathan”, leidt presentator Milan van Dongen het onderwerp in. Van Kooperen en zijn kantoor, Muy Manero, behartigen de belangen van de Volendamse middenvelder.

“Had hij weg gekund in de winter?”, vraagt Van Dongen. “Ja”, antwoordt Van Kooperen resoluut. “Er was een bod vanuit Saudi-Arabië en een bod vanuit Rusland.”

“Twee typische clubs voor Veerman”, grapt Van Dongen, terwijl Hans Kraay junior helder probeert te krijgen welke clubs het precies zijn. “Zenit?”, vraagt de analyticus. “Ja”, antwoordt de zaakwaarnemer. “En welke club vanuit Saudi-Arabië?”, prikt Van Dongen. “Al-Ettifaq”, geeft Van Kooperen prijs.

Veerman heeft eigenlijk geen seconde nagedacht over een transfer naar Al-Ettifaq of Zenit, vertelt de spelersmakelaar. “PSV was heel duidelijk: het was onmogelijk.”

Contractverlenging

Al snel komt een eventuele contractverlenging van Veerman aan bod. De middenvelder ligt nog tot medio 2026 vast in Eindhoven. “PSV wil heel graag verlengen, en Joey ook”, zegt Van Kooperen. “We gaan nu kijken of we daar samen uit kunnen komen.”

“Het is ook geen geheim dat Joey heel graag een stap wil maken in de zomer, maar hij heeft nog alles om voor te spelen. Kampioen worden met PSV, ver komen in de Champions League, er komt een EK aan. Om nu een stap te maken was niet verstandig.”

“Als er in de zomer niets komt wat hij verwacht, zit hij bij PSV ook heel goed op zijn plek.” Een eventuele contractverlenging bij PSV zou ‘bijvoorbeeld’ gepaard kunnen gaan met een salarisverhoging, besluit Van Kooperen.

"PSV en Veerman zijn al een tijd goed in gesprek over de toekomst", laat Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad daarover weten. "PSV wil langer door en heeft de Champions League en clubliefde als selling point."

