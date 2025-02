Van Hooijdonk zeer onder de indruk van wederopstanding 'vernederde' Ajax-speler

Pierre van Hooijdonk geniet van de wederopstanding van Anton Gaaei. De Deense rechtsback werd met name vorig seizoen enorm verguisd in Amsterdam en omstreken, maar lijkt onder Francesco Farioli zijn oude niveau te halen. Met Gaaei in de gelederen doet Ajax een serieuze gooi naar het kampioenschap.

Gaaei beleefde vorig seizoen zijn dieptepunt thuis tegen Feyenoord. De vleugelverdediger ging in de fout bij de eerste twee goals van de Rotterdammers en werd al na een halfuur gewisseld door toenmalig trainer Maurice Steijn. Feyenoord zegevierde met 0-4 in De Klassieker die vanwege incidenten enkele dagen later in een lege Johan Cruijff ArenA werd uitgespeeld.

''Ik geniet daar wel van'', houdt Van Hooijdonk in Studio Voetbal de revival van Gaaei tegen het licht. ''Als er nou één speler symbool stond voor het afgelopen seizoen, dan was Gaaei het wel. In De Klassieker werd hij snel gewisseld en echt vernederd. En hoe hij nu loopt te voetballen... Het ziet er gewoon goed uit.''

Tafelgenoot Ibrahim Affelay prijst vooral het karakter van de 22-jarige rechtsback van de koploper in de Eredivisie. ''Ajax zat vorig jaar in een situatie dat hij het ook niet slechter had kunnen doen. Hij stond daar symbool voor. Maar Gaaei staat ook symbool voor waar Ajax dit seizoen voor staat. En dat is karakter.''

Afellay vindt het dus knap wat Ajax en Gaaei presteren, maar wil ook weer niet overdrijven. ''Het is niet zo dat Ajax nu geweldige spelers heeft. Hun kwaliteit is het karakter dat in het elftal is gekomen. Met Davy Klaassen, Jordan Henderson, Wout Weghorst. En Gaaei is daar ook het voorbeeld van.''

Gaaei deed zondag negentig minuten mee bij Ajax, dat met de 4-0 overwinning op Heracles Almelo goede zaken deed in de strijd met PSV om de landstitel. De rechtsback uit Denemarken staat ruim over de helft van het seizoen op 28 duels in alle competities.

De door Van Hooijdonk geprezen verdediger zag vorige maand een concurrent voor de rechtsbackpositie wegvallen. Devyne Rensch koos na jaren trouwe dienst bij Ajax namelijk voor de overgang richting AS Roma.