Van Hanegem ergert zich groen en geel: 'Daar is toch niemand mee gediend in het voetbal?'

Willem van Hanegem heeft zich afgelopen weekeinde weer flink geërgerd aan de VAR. De voormalig trainer van onder meer Feyenoord stipt twee voorvallen aan in zijn column voor het Algemeen Dagblad waarbij de video-assistent in zijn ogen niet goed genoeg functioneert.

Sami Ouissa bracht NEC zondag al na drie minuten op voorsprong tegen Almere City. De goal had moeten worden afgekeurd, want kort daarvoor stond Sontje Hansen buitenspel. Dit werd opgemerkt door de videoanalist van Almere City, maar niet door VAR Richard Martens, die niet over de juiste beelden beschikte in De Goffert.

''De VAR miste maar weer eens een buitenspeldoelpunt'', verzucht Van Hanegem in zijn bijdrage. ''Alsof Almere City in de strijd tegen degradatie dat er wel even bij kan hebben, dat ze in Zeist even niet over de juiste beelden beschikken. Het is wel duidelijk dat de competitie fors is beïnvloed door iets wat het voetbal eerlijker zou moeten maken.''

Van Hanegem vindt dat er tegenwoordig veel te veel mensen meekijken naar cruciale momenten tijdens wedstrijden. ''Daar is toch helemaal niemand mee gediend in deze sport?'', aldus de verbaasde analist, die ook zaterdag met zijn hoofd schudde toen de VAR in actie kwam. Er waren tijdens NAC Breda - Feyenoord uiteindelijk minuten nodig om de goal van Igor Paixão af te keuren.

''Dat doelpunt van Igor Paixão... kijk die lijntjes, als ze al kloppen. Dan kun je toch net zo goed zeggen: dit is een geldige treffer? Waar kijken we nou toch naar met z’n allen de laatste maanden?'', ergert Van Hanegem zich groen en geel aan het vele oponthoud tijdens wedstrijden in Nederland.

Van Hanegem verwacht niet dat de KNVB op korte termijn met drastische veranderingen gaat komen. ''Die Raymond van Meenen (hoofd scheidsrechterszaken, red.) komt straks vast weer met zo’n nietszeggend lijstje. Dat de VAR 326 keer juist heeft ingegrepen of zo.''

''Want daar zijn ze van in Zeist, kijk ons het voetbal eens vooruit helpen met deze technieken. Maar inmiddels gelooft niemand het meer'', zo besluit de cynisch gestemde Van Hanegem.