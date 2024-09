Van der Gijp wil in felle ruzie met Derksen per direct stoppen met Vandaag Inside

Johan Derksen is niet blij met het huidige format van het programma Vandaag Inside, zo maakt hij live in de uitzending duidelijk. De analyticus geeft aan dat hij ‘al een jaar’ klaagt over de vormgeving van de show, en dat schiet bij tafelgenoot René van der Gijp in het verkeerde keelgat.

“Ik vind dit eigenlijk een ontzettend kutprogramma”, zo steekt Derksen resoluut van wal. “Toch kom ik elke dag, want ik heb een contract. Het is inhoudelijk mijn programma niet.”

Van der Gijp begrijpt het probleem van Derksen duidelijk niet. “Hoezo is dit een kutpogramma? Wat wil je dan? Wil je dan de hele tijd aan het woord zijn? Ik pas me volledig aan.”

“Ik vind de keuze van de onderwerpen af en toe zó stuitend”, reageert Derksen op zijn collega. “Deze week gaat er veel mis in Nederland. Maar dan heeft de eigenaar van het warenhuis Harrods (Mohamed Al-Fayed, red.) tien of twintig jaar geleden een paar juffrouwen in de kont geknepen en is dat een onderwerp.”

“Dan denk ik: jongens, heel Nederland staat in brand! Wees nou eens actueel. Bij de eindredactie roepen ze dan dat het een leuke mix is. Laat ik dat nou helemaal geen leuke mix vinden. Van mij mogen de onderwerpen veel actueler en diepgaander dan carnaval.”

Van der Gijp snapt het sentiment van Derksen nog altijd niet. “Als jij er mee wilt stoppen, dan stoppen we er toch mee? Wat maakt mij het uit? Rijd jij hier met de pest in je lijf weer naar huis? Dat is zonde man!”

“Heb jij niet in de gaten dat jij verleden week met meisje Merel (Merel Ek, red.) een half uur over politiek hebt zitten praten? Toen deed ik net of ik thuis was”, vervolgt de analist foeterend. “Ik keek niet naar jou, ik keek gewoon lekker tv.Ik heb 35 minuten niks gezegd. Ik heb je gewoon laten gaan. Wat wil je nou nog meer? Wil je 43 minuten aan het woord zijn? Het is zo kinderachtig, man.”

“Waar zijn we nou mee bezig? We zijn volwassen mensen, man. Maar jij niet. Jij bent niet volwassen, je bent een kinderachtige man aan het worden die graag aan het woord is. Je wilt alleen maar zelf aan het woord zijn.”

“Mijn zegen heb je. Echt. Ik vind je een aardige gozer, maar doe niet zo moeilijk, man”, zo besluit Van der Gijp zijn tirade, waarna Derksen kalm reageert. “Ik doe niet moeilijk, maar Genee begint erover.”