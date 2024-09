Van Bronckhorst blijft maar winnen met Besiktas en is nog altijd foutloos in Süper Lig

Besiktas heeft ook zijn derde wedstrijd in de Süper Lig winnend afgesloten. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst won in eigen huis met 2-0 van Sivasspor. Het eerste doelpunt kwam op naam van Ciro Immobile, die voor rust een strafschop benutte. Vlak voor tijd besliste Gedson Fernandes de wedstrijd.

Bijzonderheden:

Arthur Masuaku kwam al vroeg dicht bij de 1-0, maar de Congolees zag zijn vrije trap gepareerd worden door Ali Sasal Vural. De goalie van Sivasspor kwam niet veel later opnieuw succesvol in actie, ditmaal door een poging van Immobile uit de bovenhoek te tikken.

De treffer viel alsnog voor rust. Besiktas kreeg een strafschop na een handsbal in de zestien en na een VAR-interventie ging de bal op de stip. Immobile benutte het buitenkansje: 1-0. Masuaku had in de blessuretijd van de eerste helft opnieuw pech met een vrije trap. Niet Vural, maar de lat voorkwam dit keer een treffer.

Na rust waren de kansen beperkt, al werd het vlak voor tijd alsnog 2-0 via Fernandes. De Portugees profiteerde optimaal van zeer zwak verdedigen en lobte de bal over Vural heen. Zo zet Van Bronckhorst zijn uitstekende start in Turkije voort. De oud-trainer van Feyenoord won ook al de Turkse Supercup en leidde de Zwarte Adelaars naar de groepsfase van de Europa League.