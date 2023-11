Van Basten tipt John van ’t Schip: ‘Met hem in de basis verliest Ajax niet’

Maandag, 27 november 2023 om 22:30 • Bart DHanis • Laatste update: 22:36

Als het aan Marco van Basten ligt, staat Ar’Jany Martha de komende tijd in de basis bij Ajax, zo heeft de analist gezegd bij Rondo. Van Basten wijst op het feit dat Ajax met Martha in de basis nog geen wedstrijd verloren heeft.

De bewering van Van Basten klopt. Ajax trad met Martha in de basis aan tegen FC Volendam (2-0 winst), sc Heerenveen (4-1 winst) en Vitesse (5-0 winst) en wist alle drie die duels te winnen. Toen Martha niet in de basis stond speelden de Amsterdammers met 2-2 gelijk op bezoek bij Almere City en in eigen huis werd met 0-2 verloren van Brighton & Hove Albion.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik vind het frappant dat ze met Martha in de basis niet verliezen. Ik denk dat het echt daardoor komt. Naar mijn idee heeft hij nu al zoveel invloed op het spel en is hij echt belangrijk voor Ajax”, besluit de voormalig spits van Ajax en AC Milan.

Giovanni van Bronckhorst, voormalig linksachter, is ook zeer onder de indruk van de twintigjarige Martha. “Hij is een moderne back. Een jongen die graag naar voren wil, zeker in combinatie met Steven Bergwijn. Het is een jongen met toekomst”, besluit de voormalig trainer van Feyenoord.

Martha krijgt tot dusver de voorkeur op de linksachterpositie bij Ajax. Waar hij onder Maurice Steijn niet in beeld was, heeft hij zijn kans onder nieuwe trainer John van ‘t Schip met beide handen aangepakt.

Martha speelde in jeugd van Ajax voormalig als vleugelaanvaller. Voor Van ‘t Schip hem achterin posteerde, had hij daar nog nooit gespeeld. Op de persconferentie na het duel met Volendam zei hij dat het een ‘lastige overstap’ voor hem was, maar hij uiteindelijk wel inzag dat hij ‘het in zich heeft’.

Dat Martha de kans krijgt linksachter bij Ajax is op zijn minst opvallend te noemen. Borna Sosa werd afgelopen zomer voor acht miljoen euro overgenomen van VfB Stuttgart en ook Gaston Ávila, die voor elf miljoen euro werd gekocht van Royal Antwerp, kan daar uit de voeten.