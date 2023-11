Valentijn Driessen snapt niets van Van `t Schip: ‘Waarom doet hij dat nou?'

Vrijdag, 10 november 2023 om 17:51 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:02

Valentijn Driessen vindt dat John van ‘t Schip een grote fout heeft gemaakt. De trainer van Ajax wijzigde de defensie voor het verloren duel met Brighton & Hove Albion (0-2) op meerdere posities ten opzichte van de Eredivisie-wedstrijden tegen sc Heerenveen en FC Volendam. Zo kwam Jorrel Hato op de linksbackpositie te spelen, terwijl Devyne Rensch als centrumverdediger de opdracht kreeg om in balbezit door te schuiven naar het middenveld. Onbegrijpelijk, vindt Driessen.

“Ajax is weer terug bij af”, zo concludeert de journalist in het video-item Koffie met Valentijn. “Ze zitten weer op het niveau van voor de gewonnen wedstrijd tegen FC Volendam. Ook tegen sc Heerenveen tank je weer een beetje vertrouwen en dan denk je: op die weg gaan we verder.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Tegelijkertijd loopt Van ‘t Schip al zo lang mee in de voetballerij en die weet hoe broos het concept ‘vertrouwen’ is. Als je wint tegen Heerenveen dan ga je natuurlijk op dezelfde voet verder om die jongens vertrouwen te geven. Maar tegen Brighton gooit hij, alleen omdat Branco van den Boomen er niet is, gewoon de hele boel om!”

Hato gaf ten koste van Arjany Martha invulling aan de linksbackpositie, Josip Sutalo werd linkercentrumverdediger en Rensch stond rechts in het centrum. “Nou, daar geef je die jongens geen vastigheid mee, terwijl hij juist bezig zou zijn met vastigheden creëren. Ik begreep daar echt helemaal niks van”, vindt Driessen.

“Je moet gewoon de weg volgen die je hebt ingeslagen tegen Volendam en Heerenveen. Die Hato en Sutalo samen is best een aardige combinatie, want dan heb je bovendien verzorgde opbouw en dergelijke.”

Hoewel Driessen de gedachtegang van Van ‘t Schip wel kan volgen, vindt hij het een ongeschikt moment om te experimenteren. “Ik snap ook wel dat hij een van die centrale verdedigers op het middenveld wilde hebben, want dat is natuurlijk typisch Ajax. Danny Blind, Frank de Boer en Ruud Krol deden dat ook en dat is prima, maar doe dat dan pas wanneer er vertrouwen is.”

“Begin eerst met vier man achterin en ga pas doorschuiven als de opbouw goed verloopt”, besluit Driessen. “Het eerste wat Rensch deed zodra Ajax de bal had was naar het middenveld sprinten. Dan verliest hij de bal daar en boem: tegengoal. Dat vond ik niet slim.”