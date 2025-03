Valentijn Driessen slijpt de messen en voert de druk op Peter Bosz bij PSV op

Na de totale ineenstorting van PSV is de positie van Peter Bosz ‘schier onhoudbaar’, zo concludeert chef voetbal Valentijn Driessen van De Telegraaf in zijn analyse, vlak na de historische thuisnederlaag tegen Arsenal (1-7) in de achtste finales van de Champions League.

PSV is al weken geen schim van zichzelf en dat bereikte dinsdagavond een nieuw dieptepunt. In eigen huis werd de ploeg totaal vernederd door Arsenal, waardoor ook de kansen op een langer Champions League-avontuur nihil zijn geworden. Volgende week zal het tripje naar Londen voor PSV dan ook een heel zure worden.

“Peter Bosz houdt niet van het woord crisis, maar als het nu geen crisis is bij PSV dan kunnen ze beter stoppen met topvoetbal in Eindhoven”, steekt Driessen van wal. “Misschien is het beter voor het totaal verdwaalde PSV om er een mooie sightseeing trip van te maken volgende week in Londen.”

De spraakmakende journalist is genadeloos voor de trainer van PSV. “Of Bosz voor de kaartjes voor de London Eye en de Tower Bridge zorgt, is de grote vraag. Ook of Bosz dat zelf nog wel wil, of moet willen na de dramatische ontwikkelingen onder zijn leiding bij PSV de laatste acht weken.”

“Niets wijst erop dat Bosz de boel nog aan de praat krijgt, en dan staat hij in mei na zijn tweede seizoen volledig met lege handen. Met veruit de beste selectie van Nederland”, aldus Driessen.

Flamingo

Driessen is een stuk milder voor Ryan Flamingo, de grote dissonant bij PSV en het lachertje van de Engelse pers. “Het was treurig, maar hij is niet de eerste jonge speler die als een komeet komt om vervolgens volledig door het ijs te zakken. In die hoedanigheid is Flamingo trouwens de verpersoonlijking van heel PSV.”

“Voor de 22-jarige Flamingo is het zaak om de boel snel op de rails te krijgen en zich terug te knokken naar de vorm van de eerste zes maanden na zijn transfer van FC Utrecht naar de kampioen” besluit Driessen.