Valentijn Driessen haalt uit naar één man bij Ajax: ‘Ik ben er helemaal klaar mee, echt...’

Valentijn Driessen is helemaal klaar met het type antwoorden dat Francesco Farioli regelmatig geeft in de media. Als voorbeeld neemt de journalist een antwoord van de Ajax-trainer op de vraag bij welk team de druk ligt richting de topper van komende zondag tussen PSV en Ajax.

PSV en Ajax nemen het komende zondag om 14:30 uur tegen elkaar op in het Philips Stadion. Momenteel heeft koploper Ajax zes punten meer dan nummer twee PSV in de Eredivisie, met nog acht duels te spelen.

Op de voorbeschouwende persconferentie kreeg Farioli vrijdag de vraag of hij het ermee eens is dat de druk bij PSV ligt. “De druk ligt in ieder geval niet bij Ajax”, antwoordde de Italiaan. “Daar ben ik het mee eens. Ik weet niet waar wel, maar zeker niet op onze schouders.”

Vervolgens kreeg Farioli de vraag of het fijn voor Ajax is als de druk bij PSV ligt, maar daar wilde hij niet echt antwoord op geven. “Zoals ik al zei: ik heb geen controle over iets wat geen onderdeel uitmaakt van mijn huis.”

In de podcast Kick-off van De Telegraaf gaat het even later over die uitspraken van Farioli. “Ik val bijna in slaap”, is Driessen duidelijk. “Die teksten van die Farioli, echt… Ik ben er helemaal klaar mee, man. Hier prik je toch zo doorheen? Het is allemaal zo opzichtig, zo voor de buitenwacht.”

“Hij wil gewoon eerste worden, en daar doet hij alles voor. PSV speelt met het mes op de keel, en als PSV verliest, is het kampioenschap beslist. Spelen ze gelijk, dan is het waarschijnlijk ook beslist. En als Ajax verliest, gaat de boel open en moet je kijken hoe Ajax met de eerste nederlaag in lange tijd omgaat. En of ze bestand zijn tegen de druk die dan wel op de ploeg komt te staan.”

“De manier waarop Farioli het doet kan je hem niet kwalijk nemen. Alleen Ajax staat voor veel meer dan wat ik nu zie, en ik hou gewoon niet van dat gelul, dat halve verschuilen. ‘Nee, we zijn geen favoriet’ en ‘wedstrijd voor wedstrijd’. Ik begrijp het allemaal prima, maar op een gegeven moment prik je daar toch wel een keertje doorheen”, besluit Driessen.