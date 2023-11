Vahle krijgt gevat antwoord van Van 't Schip na vraag over Taylor en Jade Anna

Donderdag, 30 november 2023 om 16:48 • Wessel Antes • Laatste update: 17:21

John van 't Schip heeft in gesprek met verslaggeefster Noa Vahle van Vandaag Inside gereageerd op de vermeende relatie tussen Ajax-middenvelder Kenneth Taylor en influencer Jade Anna van Vliet. De in Canada geboren oefenmeester moet lachen om de commotie die de afgelopen tijd is ontstaan rondom de viervoudig international van Oranje, zo blijkt uit zijn typerende antwoord op Vahle.

Gevraagd naar een verklaring voor het goede spel van Taylor tegen Vitesse (5-0 winst), begint Van 't Schip zelf niet over zijn vermeende relatie met Jade Anna. “Ik denk dat het elftal daarin ook helpt, want je doet het samen. Daar waar hij gevaarlijk is, dichter bij de spitspositie, heeft Taylor in het verleden laten zien dat hij kwaliteiten heeft. Tegen Vitesse liet hij dat met name in de tweede helft zien.”

Tegen de Arnhemse hekkensluiter was Taylor goed voor een doelpunt en assist. Toch ging niet alles perfect volgens Van 't Schip. “Hij had een aantal keer balverlies op een moment dat we niet goed stonden. Daarna heeft hij het heel goed opgepakt. Hij was belangrijk met een geweldige goal en legde een bal neer voor Hlynsson. Hopelijk kan hij die lijn nu doortrekken.”

Volgens Van 't Schip heeft Taylor daar meerdere dingen voor nodig. “Ook dat heeft te maken met vertrouwen en doen. Hij moet durven, maar ook geholpen worden door zijn maatjes.” Vervolgens begint Vahle over de vermeende relatie tussen Taylor en Jade Anna, die volgens Wesley Sneijder en Andy van der Meijde officieel samen zijn.

“Volgens Wesley en Andy is hij ook nog verliefd, dus speelt dat dan ook nog mee”, legt Vahle voor aan Van 't Schip. De trainer lijkt niet al te veel kwijt te willen over het privéleven van Taylor, maar reageert wel met een grote glimlach. “Dat schijnt ook te helpen, ja!” Vahle en Van 't Schip vervolgen daarna het gesprek over het uitduel met Olympique Marseille van donderdagavond.

Relatie

Bijna niemand twijfelde er nog aan dat Taylor een relatie heeft met Jade Anna. De twee werden samen gespot in Antwerpen en op Schiphol, maar op social media liet het liefdeskoppel nog niets zien over hun kersverse relatie, tot zaterdagavond. Jade Anna leek de geruchten te bevestigen met een story op Instagram. Ze plaatste eerst een selfie vanaf de tribune en vervolgens een foto van het scorebord met de uitslag: 5-0. Ook werd ze door meerdere oplettende Ajacieden gespot op de tribune.

Jade Anna is een influencer en YouTuber. Op Instagram heeft ze één miljoen volgers en op YouTube hebben 282.000 mensen zich op haar kanaal geabonneerd. Ze was de laatste jaren samen met Giovanni Latooy, op internet beter bekend als Gio.

