Vaessen ruikt bloed tegen Ajax: 'Ze komen met de staart tussen de benen, dat weet ik zeker'

FC Groningen maakt in de resterende twee speelrondes in de Eredivisie nog kans om zich te plaatsen voor de play-offs om Conference League-voetbal. De ploeg van trainer Dick Lukkien moet woensdag dan eigenlijk wel winnen van Ajax, dat zondag een enorme dreun te verwerken kreeg in de titelstrijd. Groningen-doelman Etienne Vaessen is vol vertrouwen.

Waar Ajax met 0-3 verloor van NEC en zo zijn voorsprong op PSV heeft zien slinken tot één punt, ging Groningen op hetzelfde moment ook met 3-0 onderuit, uit tegen AZ. Groningen staat nu elfde, maar het gat naar de negende plaats en dus de play-offs bedraagt slechts één punt.

Gezien het feit dat er zeven ploegen zijn die om plekken acht en negen strijden, is ieder punt van vitaal belang voor Groningen. Een zege op Ajax zou de Trots van het Noorden op matchpoint kunnen zetten. Een nederlaag of gelijkspel daarentegen is waarschijnlijk dodelijk.

Vaessen krijgt bij omroep RTV Noord de vraag of 'Ajax wat te zoeken heeft woensdag in de Euroborg'. "Ik denk dat ze wel met de staart tussen de benen naar de Euroborg komen. Dat weet ik wel zeker", stelt Vaessen.

De doelman baseert zijn uitspraak op de thuisvorm van Groningen. Van de laatste vijf thuiswedstrijden won Groningen er drie, speelde het eenmaal gelijk en ging het een keer onderuit. "Als je onze vorm in de Euroborg ziet, is dat wel logisch", onderbouwt Vaessen.

"Ik denk dat het een heel mooi potje wordt, met een geweldige ambiance. Wij gaan er alles aan doen om het Ajax heel lastig te maken." Op de vraag wie er kampioen wordt, durft de international van Suriname geen uitspraken te doen.

"De strijd daar bovenin is een gekkenhuis. Een paar weken geleden zei iedereen dat Ajax al kampioen was. Nu staat PSV op één punt. Ajax heeft nog twee moeilijke wedstrijden. Ik heb eerlijk gezegd geen voorkeur, maar ik zou het mooi vinden als wij een goed resultaat kunnen boeken woensdag."

Ajax speelt na de wedstrijd in Groningen nog in de Johan Cruijff ArenA tegen FC Twente. PSV speelt thuis tegen Heracles Almelo en in Rotterdam tegen Sparta. Na de wedstrijd tegen Ajax wacht Groningen op de laatste speeldag een uitduel met PEC Zwolle.