Union Berlin verovert CL-ticket, Leverkusen ontsnapt en Schalke 04 degradeert

Het Union Berlin van Sheraldo Becker en Danilho Doekhi heeft zich geplaatst voor de Champions League. De hoofdstedelingen konden tegen Werder Bremen lang het net niet vinden en stonden virtueel vijfde door de voorsprong van SC Freiburg (dat uiteindelijk met 2-1 verloor), maar tien minuten voor tijd zorgde Rani Khedira voor de verlossende: 1-0. Vanwege het falen van VfL Wolfsburg (1-2 nederlaag tegen Hertha BSC) gaat Bayer Leverkusen alsnog naar de Conference League, ondanks een 3-0 nederlaag bij VfL Bochum. Schalke 04 degradeert uit de Bundesliga, terwijl VfB Stuttgart niet verder kwam dan een gelijkspel (1-1) tegen TSG Hoffenheim en dus de nacompetitie in moet.

Union Berlin - Werder Bremen 1-0

De wedstrijd begon veelbelovend voor Union, dat na tien minuten spelen een strafschop kreeg na een overtreding van Lee Buchanan op Janik Haberer. Scheidsrechter Patrick Ittrich besloot na het zien van de beelden de strafschop echter in te trekken. De echt grote kansen bleven voor rust uit. Wel liet Jérôme Roussillon zich zien met een gevaarlijk schot, terwijl Maximilian Philipp namens Bremen meer had moeten doen met zijn kans rond de strafschopstip. Vlak na rust probeerde Roussillon het opnieuw, dit keer had Bremen-goalie Jirí Pavlenka een goede redding in huis.

Becker, die net als Doekhi in de basis stond, zag minuten later een treffer worden afgekeurd wegens buitenspel. Union wist inmiddels dat Freiburg de leiding had gepakt en moest dus voor vol de winst gaan. Het zat Doekhi (kopbal geblokt) en Becker (schot naast) echter niet mee. Tien minuten voor tijd was de treffer voor Union er alsnog. Sven Michel gaf mee aan Khedira, die via de binnenkant van de paal binnenschoot: 1-0.

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 2-1

Freiburg begon de belangrijke uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt met Mark Flekken in de basis. De Nederlandse doelman speelde zaterdag zijn laatste wedstrijd voor de Bundesliga-club, aangezien hij zijn loopbaan gaat vervolgen bij Brentford. De sluitpost zag zijn ploeg op slag van rust op voorsprong komen. Tuta kopte een voorzet van Roland Sallai door, waarna Vicenzo Grifo bij de tweede paal met het hoofd trefzeker was: 0-1. In de slotfase slaagde de thuisploeg er toch nog in om de wedstrijd volledig om te draaien. Randal Kolo Muani kopte eerst raak, waarna Junior Dina Ebimbe in de 91ste minuut van dichtbij voor de 2-1 zorgde.

VfL Wolfsburg - Hertha BSC 1-2

Wolfsburg, met Mickey van de Ven in de basis, wist dat het moest winnen om kans te blijven maken op plek zes. Trainer Niko Kovac zag zijn ploeg dan ook stormachtig beginnen en binnen twee minuten was het raak. Yannick Gerhardt had een fraaie pass met de hak in huis op Jakub Kaminski, die overtuigend raak schoot achter Hertha-doelman Tjark Ernst: 1-0. Wolfsburg kreeg voor rust voldoende mogelijkheden om de score te verdubbelen, maar het ontbrak Kaminski (redding Ernst), Jonas Wind (schot naast) en Felix Nmecha (bal van de lijn weggehaald) aan het nodige fortuin.

Vlak na rust hielp Ridle Baku een goede kans om zeep en dat bleek een dure misser. Lucas Tousart zette goed door op rechts en gaf Ibrahim Maza een niet te missen kans: 1-1. Het ging van kwaad tot erger voor Wolfsburg. Marco Richter kreeg een vrije schietkans en liet Koen Casteels kansloos: 1-2.

VfL Bochum - Bayer Leverkusen 3-0

Bochum zat al snel goed in de wedstrijd en werd bovendien een flink handje geholpen door Amine Adli. De middenvelder deelde een trap uit aan een tegenstander en moest met een directe rode kaart vertrekken. Niet veel later wist Bochum optimaal te profiteren van de overtalsituatie. Een voorzet vanaf rechts van Takuma Asano kon worden binnengeschoten door Philipp Forster: 1-0.

Een kwartier na de openingstreffer stond Asano zelf in het middelpunt van de belangstelling. De Japanner schoot overtuigend binnen uit een hoekschop van Kevin Stöger: 2-0. Een kwartier na rust onderscheidde Jeremie Frimpong zich met een uitstekend schot, dat helaas voor de Nederlander op de paal belandde. De wedstrijd ontspoorde enigszins met zes (!) gele kaarten in tien minuten. Ook in de slotfase wist Leverkusen het tij niet meer te keren. Sterker nog: Bochum maakte er in het slot nog 3-0 van via Stöger. Zodoende handhaaft de ploeg van Thomas Letsch zich op uiterst knappe wijze.

RB Leipzig – Schalke 04 4-2

Schalke moest minimaal gelijkspelen om in ieder geval kans te maken op handhaving, maar de ploeg uit Gelsenkirchen begon dramatisch. Leipzig, al zeker van de derde plek, stond na twintig minuten al met 2-0 voor. Eerst tikte Konrad Laimer uit de rebound de 1-0 binnen, even later verdubbelde Christopher Nkunku na een combinatie met Dani Olmo en een uitstekende actie de score.

Door een corner binnen te koppen bracht Marcin Kaminski de spanning na een half uur echter terug: 2-1. Vlak na rust werd het 2-2: Leipzig verloor de bal na goed drukzetten van Schalke, Marius Bülter raakte de paal en de ongelukkige Willi Orbán tikte de bal vervolgens ongelukkig over zijn eigen doellijn. Acht minuten voor tijd maakte Yussuf Poulsen echter uit een counter de 3-2. Nkunku maakte er in de slotfase nog 4-2 van, waardoor Schalke opnieuw degradeert naar de Tweede Bundesliga.

VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim 1-1

Stuttgart en Hoffenheim hielden elkaar in de eerste helft in bedwang. Beide ploegen kwamen er met regelmaat dreigend uit, maar de juiste man werd vaak net niet gevonden. Bovendien stonden de doelmannen van beide ploegen paraat. Vlak voor rust kreeg Stuttgart alsnog een goede mogelijkheid om de score te openen. Serhou Guirassy schoot in kansrijke positie echter net naast. Stuttgart kreeg ook na rust enkele goede mogelijkheden.

Zo stuitte Tiago Tomas op Hoffenheim-keeper Oliver Baumann en schoot diezelfde Tomas een kwartier voor tijd tegen de paal. Het bleek een dure misser, want een minuut later zorgde Ihlas Bebou op aangeven van Angeliño voor de 0-1. Het zat Stuttgart niet mee, want ogenblikken later trof Enzo Millot de lat. Stuttgart beloonde zichzelf tien minuten voor tijd alsnog en dit keer kon Tomas wel juichen: 1-1. De winnende zat er echter niet meer in, waardoor de ploeg de nacompetitie wacht.

