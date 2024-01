‘Twee Ajax-spelers en PSV’er zijn meer waard dan Feyenoord-spits Gimenez’

Ajacieden Brian Brobbey en Kenneth Taylor zijn net als PSV’er Johan Bakayoko meer waard dan Feyenoord-spits Santiago Gimenez, zo stelt onderzoeksbureau CIES. Opvallend is dat de geschatte marktwaardes van de ‘duurste’ Eredivisie-spelers veel verschillen met de gegevens van de gerenommeerde Duitse website Transfermarkt.

Het CIES schat de marktwaarde van Gimenez in op liefst 57,2 miljoen euro, waar de goaltjesdief volgens Transfermarkt respectievelijk 50 miljoen euro waard is. Op die site heeft Gimenez de hoogste marktwaarde van alle Eredivisie-spelers, maar in het onderzoek van het CIES moet de linkspoot drie spelers voor zich dulden.

Daarbij is vooral de geschatte marktwaarde van Ajax-middenvelder Kenneth Taylor een grote verrassing. Volgens het CIES is de marktwaarde van de viervoudig Oranje-international momenteel 66,4 miljoen. Transfermarkt schat Taylor's marktwaarde in op slechts 10 miljoen euro.

Taylor moet volgens het CIES enkel Brobbey voor zich dulden wat betreft zijn huidige marktwaarde. De spits van Ajax is getaxeerd op liefst 66,8 miljoen euro, ruim 50 miljoen meer dan op Transfermarkt (15 miljoen euro). Beide Ajacieden liggen tot medio 2027 vast in de Johan Cruijff ArenA.

PSV’er Johan Bakayoko vertegenwoordigt volgens het CIES de hoogste marktwaarde in Eindhoven. De Belgische vleugelspits zou momenteel zo’n 61,2 miljoen euro moeten opleveren. Ook Joey Veerman (46,7 miljoen euro) en Noa Lang (30,7 miljoen euro) zijn opgenomen in de top tien.

Ajax levert naast Brobbey en Taylor eveneens Steven Bergwijn (49,8 miljoen euro) en Jorrel Hato (42,3 miljoen euro) af. Laatstgenoemde is volgens Transfermarkt juist de Ajacied met de hoogste marktwaarde. De marktwaarde van Hato wordt op de Duitse website op 22 miljoen euro geschat.

Naast Gimenez zijn ook Dávid Hancko en Mats Wieffer namens Feyenoord opgenomen in de lijst met duurste Eredivisie-spelers. De linksbenige centrumverdediger wordt getaxeerd op 37,7 miljoen euro, terwijl de international van Oranje 36,1 miljoen euro waard zou zijn.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties