Turkije beleeft enorme rampavond in Montenegro en loopt promotie voorlopig mis

Turkije heeft dinsdagavond een zeer teleurstellende wedstrijd op de mat gelegd. Op bezoek in Montenegro ging de ploeg van bondscoach Vincenzo Montella met 3-1 onderuit, door een hattrick van Nikola Krstovic. Door de nederlaag klimt Wales, dat met 4-1 won van IJsland, over Turkije heen en promoveren zij, in plaats van Turkije, in de Nations League. De Turken kunnen de play-offs nog wel promotie afdwingen.

Bijzonderheden:

Turkije, met onder anderen Orkun Kökçü in de basiself, slikte na een halfuur de eerste Montenegrijnse tegentreffer. Op een heel belabberd veld schoot de aanvaller na dertig minuten spelen zijn eerste treffer van de avond tegen de touwen.

Turkije kwam via Kenan Yildiz al vlug weer op gelijke hoogte. Dat deed de Juventus-parel na een teruggetrokken voorzet van Kökçü, maar uiteindelijk sorteerde het Turkse doelpunt weinig effect. Krstovic was niet gediend van het Turkse antwoord en reageerde al vlug met zijn tweede treffer.

Montenegro, nog puntloos in de groep voordat de avond begon, was daarmee nog niet klaar. Een kwartier voor het einde kopte Krstovic namelijk een voorzet heel fraai in om zijn hattrick te completeren: 3-1. Daardoor verzamelde Montenegro de eerste drie punten tegen Turkije, dat door de nederlaag Wales ziet passeren en zodoende niet promoveert in de Nations League. Zij moeten de play-offs in, tegen een nummer drie uit de A-divisie, om promotie alsnog veilig te stellen.