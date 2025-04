Tijjani Reijnders: 'Hij werd dit jaar zo boos in de kleedkamer dat hij de tv van de assistent kapotsloeg'

Tijjani Reijnders heeft het erg naar zijn zin bij AC Milan. De vaste basiskracht van i Rossoneri vertelt woensdag in het YouTube-programma Matchday van Supergaande over zijn leven in Milaan en over de ervaringen met onder meer coach Sérgio Conceição.

“Hoe Sérgio Conceição als coach is? Het is heel veel emotie, laat ik het zo zeggen”, zo begint Reijnders, die via een videoverbinding te gast is, desgevraagd. “Wij hadden toen bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Juventus in de Supercoppa.”

“In de eerste helft waren we niet best. Het was net de eerste wedstrijd dat hij ons coachte. Onze assistent liet beelden zien, waarna hij zó boos werd en die tv kapotsloeg.”

“Die assistent keek toen om zich heen zo van: nu kan ik geen beelden meer laten zien”, lacht Reijnders hardop. De 1-0 achterstand bij rust werd uiteindelijk nog omgebogen in een 1-2 overwinning.

In de finale was Inter de tegenstander, die na een 2-0 achterstand óók verslagen werd: 2-3. Het was direct de eerste prijs voor zowel Reijnders als Conceição bij Milan.

Verder vertelt Reijnders kort over het leven in Italië en dat hij bezig was met Italiaanse les, maar nu niet meer. “Ik moet het weer oppakken, zeg ik al een lange tijd. In het veld begrijp ik alles, maar als ze in een restaurant gaan praten tegen me wordt het lastig, haha.”

In het huidige seizoen is Reijnders van grote waarde voor AC Milan. In 31 Serie A-duels kwam de aanvallende middenvelder al 10 keer tot scoren, terwijl hij 4 assists leverde. In 10 Champions League-wedstrijden scoorde de Oranje-international ook al 3 keer.