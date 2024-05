Tijjani Babangida verliest na broer Ibrahim ook zoon Fadil (1) na auto-ongeluk

Nadat Tijjani Babangida bij een auto-ongeluk zijn broer Ibrahim al verloor, is nu ook zijn eenjarige zoon Fadil overleden aan zijn verwondingen als gevolg van het ongeval. Tijjani zelf herstelt volgens Nigeriaanse media goed, terwijl zijn vrouw een oog verloor als gevolg van zware verwondingen aan haar gezicht. De huishoudster heeft haar been gebroken.

Afgelopen vrijdag ging het vreselijk mis op de snelweg tussen Kaduna en Zaria in Nigeria. Ibrahim Babangida, die van 1997 tot 2002 voor FC Volendam speelde, overleed ter plekke. Tijjani en zijn vrouw werden opgenomen in het ziekenhuis. Tijjani werd in kritieke, maar stabiele toestand naar het ziekenhuis in Zaria gebracht.

De vrouw van Babangida wordt verzorgd op de Intensive Care, maar verkeert buiten levensgevaar. Dat geldt ook van Tijjani Babangida, die het naar omstandigheden goed maakt. De voormalig buitenspeler van onder meer Ajax heeft zelfs al een reactie gegeven aan Timeline.

"Vanwege mijn geloof is het niet gepast om God te vragen waarom dit is gebeurd, ongeacht de pijn. Hij is het die geeft en Hij is het die neemt. Ik geloof dat Hij me na verloop van tijd de innerlijke kracht zal geven om te vergeten.”

Het eenjarige zoontje van Tijjani, Fadil, heeft het ongeluk dus niet overleefd. Nigeriaanse media schrijven dat het jongetje tijdens een spoedoperatie is bezweken aan zijn verwondingen.

Eerder brachten leden van de Nigeriaanse voetbalbond (NFF) al een bezoek aan Tijjani Babangida. Naast de president van de NFF waren daarbij ook enkele ex-internationals aanwezig, onder wie Emmanuel Babayaro, Austin Popo en Mallam Nasiru Jibril.

Tijjani Babangida belandde in 1991 bij Roda JC. De rechtsbuiten kwam hierna nog een seizoen op huurbasis uit voor VVV-Venlo, alvorens hij in 1996 een transfer naar Ajax verdiende. Babangida speelde uiteindelijk 102 officiële duels namens de Amsterdammers en werd later ook nog uitgeleend aan Vitesse.

