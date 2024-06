Theo Janssen legt uit waarom Joey Veerman in het Nederlands elftal faalt

Joey Veerman beleefde dinsdag een avond om heel snel te vergeten. De Oranje-international maakte tegen Oostenrijk (2-3 verlies) zijn rentree in de basis, maar werd tien minuten voor rust al door bondscoach Ronald Koeman gewisseld voor Xavi Simons. Theo Janssen legt in het NOS-programma Studio Fußball uit waarom Veerman in Oranje niet uit de verf komt.

Veerman ontving in het eerste half uur van de wedstrijd 29 keer de bal. Zestien keer daarvan slaagde hij er niet in om de bal door te geven aan een ploeggenoot. Het leverde een geslaagd passingsperscentage van slechts 47,4 procent op.

Een pijnlijke wissel in de 34ste minuut volgde. Janssen vindt het niet heel vreemd dat de middenvelder van PSV tegen Oostenrijk door het ijs zakte. “Veerman is een speler die ruimte nodig heeft. Als een tegenstander kort dekt, over het hele veld een-op-een speelt en hem vol op de huid zit, dan heeft hij gewoon moeite”, zegt de analist.

“Er zijn maar weinig ploegen die overal druk zetten. Veerman is normaal gesproken een speler die best wel intelligent is, veel uitzakt naar de zijkant en daar het spel gaat verdelen. Bij het Nederlands elftal moet hij vanuit het middenveld met heel veel mensen om zich heen heel snel gaan handelen. Dan zie je dat hij daar tegen Oostenrijk toch wel heel veel moeite mee heeft.”

“Bij PSV zijn ze op elkaar ingespeeld”, haakt Lasse Schöne, die te gast is in het praatprogramma, in. “Zodra hij de bal krijgt dan lopen er twee of drie spelers gelijk diep. Dan legt hij de ballen wel neer waar hij ze wil. Dat had je tegen Oostenrijk niet. Zijn geweldige vrije trap is eigenlijk wel zijn kwaliteit.”

Van Basten vindt het te makkelijk om enkel kritiek te uiten op Veerman. “Als team kun je elkaar ook helpen. Als iemand de bal heeft en je beweegt goed, dan kun je de bal makkelijk kwijt. Als er niet goed wordt bewogen, dan help je elkaar niet en dan komt zo’n jongen als Veerman ook in de problemen. De leiders bij Oranje moeten veel meer optreden en zorgen dat dat soort dingen wel gebeuren. Je moet met elkaar bezig zijn.”

“Is dat niet een beetje een probleem in de hele maatschappij?", vraagt Van Basten zich hardop af. “We durven elkaar bijna niet meer ergens op aan te spreken, want pas op dat je niets verkeerd zegt. Voetbal is gewoon topsport en topsport is bikkelhard. Voor jou twee anderen. Dat is een beetje straattaal, maar het lijkt wel of je elkaar niet meer de waarheid mag, kan of wil zeggen.”

