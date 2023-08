The Guardian onthult nog hoger bedrag dat Ajax wil ontvangen voor Kudus

Maandag, 21 augustus 2023 om 14:38 • Wessel Antes

Ajax vraagt momenteel 51,5 miljoen euro voor de diensten van Mohammed Kudus, weet The Guardian. Waar de Amsterdammers enkele weken geleden een bod van 40 miljoen euro van Brighton & Hove Albion accepteerden, moet de 23-jarige Ghanees bij een transfer naar West Ham United dus een stuk meer opleveren. The Hammers hebben momenteel 48 miljoen euro over voor Kudus, die in de Johan Cruijff Arena nog tot medio 2025 vastligt.

Ajax en West Ham zijn momenteel in gesprek over Kudus, maar een akkoord wisten de clubs nog niet te vinden. De Conference League-winnaar weigert verder te gaan dan 48 miljoen euro, terwijl de Nederlandse recordkampioen van mening is dat Kudus met de dag meer geld waard wordt. Dat alles heeft te maken met het sluiten van de transfermarkt over iets meer dan tien dagen. Ajax wil Kudus alleen verkopen indien het zelf nog een waardige vervanger kan strikken. Een hogere transfersom voor de Ghanees om vervolgens (deels) te herinvesteren kan daarbij helpen.

Kudus zelf wil de overstap naar Londen graag maken en is volgens The Guardian al persoonlijk rond met West Ham. Of zijn droomtransfer naar de Premier League daadwerkelijk gaat plaatsvinden is nog maar de vraag. De onderhandelingen lopen stroef en The Hammers overwegen de stekker uit de deal te trekken. Naar verluidt was technisch directeur Tim Steidten vorige week in Amsterdam om een akkoord te beklinken, maar ging de Duitser na gesprekken met landgenoot Sven Mislintat teleurgesteld naar huis. De transfervrije Jesse Lingard geldt als goedkoper alternatief voor Kudus.

Het onafhankelijke Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Kudus in op zo’n 40 miljoen euro. Dat bedrag wilde Brighton onlangs eveneens neertellen voor de linkspoot, waarna Ajax hem de kans gaf om zijn transfer af te ronden. Wegens getreuzel vanuit kamp-Kudus vond de deal uiteindelijk niet plaats. Indien Kudus toch naar West Ham vertrekt treedt hij in de voetsporen van oud-teamgenoot Edson Álvarez. Ajax verkocht de Mexicaan eerder deze maand voor minstens 38 miljoen euro aan de Londenaren.