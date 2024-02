Teun Koopmeiners is zeer belangrijk voor Atalanta met schitterende vrije trap

Teun Koopmeiners heeft zondagavond opnieuw zijn grote waarde voor Atalanta bewezen. De middenvelder schoot op bezoek bij Genoa op schitterende wijze een vrije trap binnen en hielp zijn ploeg daarmee op weg naar een 1-3 zege. Eerder op de dag maakte Sam Beukema zijn allereerste Serie A-doelpunt voor Bologna. Ook debutant Jens Odgaard, die wordt gehuurd van AZ, scoorde.

Genoa - Atalanta 1-4

Het openingsdoelpunt van Charles De Ketelaere mocht er zijn. De Belgische aanvaller nam op de rand van het strafschopgebied aan met rechts en vuurde met links uit de stuit schitterend binnen: 0-1.

Kort na rust sloeg Genoa terug via uitgerekend Ruslan Malinovsky, die vier seizoenen voor Atalanta speelde. De Oekraïner etaleerde na een een-twee met Milan Badelj zijn uitmuntende traptechniek. Met links vuurde Malinovsky prachtig binnen: 1-1.

Vier minuten later viel opnieuw een prachtig doelpunt, ditmaal aan de overzijde van het veld. Koopmeiners gaf zijn vrije trap van ongeveer achttien meter zoveel snelheid mee dat de reflex van doelman Josep Martínez te laat kwam: 1-2.



TEUN KOOPMEINERS!! ??

De middenvelder schiet de vrije trap voortreffelijk binnen: Atalanta weer op voorsprong ??#ZiggoSport #SerieA #GenoaAtalanta pic.twitter.com/HmUjgaEKhz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 11, 2024

In de tiende en dertiende minuut van de blessuretijd werd het nog 1-3 en 1-4 via respectievelijk Davide Zappacosta en debutant El Bilal Touré.

Bologna - Lecce 4-0

Eerder op de dag had het verrassend presterende Bologna geen kind aan Lecce. Beukema stond al in de vijfde minuut op de goede plek in het strafschopgebied om uit de rebound binnen te tikken: 1-0. Na een klein half uur spelen scoorde ook Riccardo Orsolini uit een rebound: 2-0. De rechtsbuiten van Bologna vuurde in de 49ste minuut opnieuw raak: 3-0.

Na een uur spelen mocht Odgaard voor het eerst zijn opwachting maken. De spits, die inviel voor Joshua Zirkzee, veroverde op de middenlijn het balbezit en kon zo door richting het doel van Lecce. De voormalig AZ'er rondde het oog in oog met keeper Wladimiro Falcone zeer overtuigend af: 4-0.



