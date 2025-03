Ajax trok afgelopen winterse transferperiode Lucas Rosa aan als vervanger van de naar AS Roma vertrokken Devyne Rensch, maar de Braziliaan was niet de eerste keus. Een eerdere optie die niet haalbaar bleek, is nog steeds in beeld, zo schrijft A Bola.

Het gaat om de 23-jarige Georgios Vagiannidis van Panathinaikos. Destijds wist Voetbal International te melden dat Ajax ‘vol’ voor de Griek ging, maar een akkoord bleef uit.

Mogelijk zien we Vagiannidis na dit seizoen alsnog in het rood-wit van Ajax. Volgens het Portugese medium is de Eredivisie-lijstaanvoerder één van vier clubs die de rechtsback nauwlettend volgt.

De andere drie gegadigden zijn, naar verluidt, Fulham, Botafogo en Sporting Portugal. De laatstgenoemde club zou onlangs een bod van zes miljoen euro plus twee miljoen aan bonussen afgewezen hebben zien worden.

De vraagprijs die Panathinaikos hanteert ligt rond de tien miljoen euro. Afgelopen winter bleek dit al te gortig voor Ajax en het is zeer de vraag of dit in de zomer anders is.

Vagiannidis ligt in Griekenland nog vast tot de zomer van 2028.

In plaats van hem gingen de Amsterdammers dus in zee met Rosa. De van Real Valladolid overgekomen vleugelaanvaller kwam tot dusver tot vijf optredens onder Francesco Farioli.