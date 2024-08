Talent toont zich maand na vertrek bij Feyenoord plotseling in shirt van Ajax

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Wassim Essanoussi, die zich niet populair heeft gemaakt in Rotterdam-Zuid.

Essanoussi, een twintigjarige middenvelder en jeugdinternational van Marokko, is sinds vorige maand op zoek naar een nieuwe uitdaging. Feyenoord besloot het contract van de linkspoot niet te verlengen. Opvallend genoeg toont Essanoussi zich een maand later in het shirt van de aartsrivaal.

Na zijn bericht via Instagram Stories lieten meerdere Feyenoord-supporters zich via X negatief uit over Essanoussi, zo zag ook journalist Maarten Driessen. “Helmonder Wassim Essanoussi (20) maakte vorig jaar een verrassende transfer van Helmond Sport naar Feyenoord, maar zit na één seizoen alweer zonder club. Hij liet zich recent meteen in Ajax-shirt zien, iets wat in Rotterdam niet per se wordt gewaardeerd.”

