Sven Mislintat onthult: Ajax zoekt contact met trainer Kjetil Knutsen

Donderdag, 1 juni 2023 om 17:21 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:09

Sven Mislintat heeft contact opgenomen met de zaakwaarnemer van trainer Kjetil Knutsen, zo laat hij weten in gesprek met De Telegraaf. De directeur voetbalzaken van Ajax erkent ‘over verschillende onderwerpen’ te hebben gesproken met de vertegenwoordigers van de coach van FK Bodø/Glimt, die volgens het dagblad voldoet aan de eisen van Mislintat. Verder komt de technisch directeur met meer uitleg over zijn besluit om niet verder te gaan met John Heitinga als hoofdtrainer.

Het afscheid van de interim-coach was inmiddels geen verrassing meer, nadat Pier Eringa, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, zich dinsdag versprak in een bijeenkomst met journalisten. Donderdagmiddag kwam de bevestiging dat Ajax geen toekomst meer ziet in Heitinga als coach van Ajax 1. Het is nog niet duidelijk of Ajax een andere rol voor Heitinga in gedachten heeft, al laat Mislintat in gesprek met ESPN weten dat een functie als assistent-trainer bij Ajax evenmin voor hem is weggelegd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het was een moeilijk besluit, omdat John een goed mens en een grote persoonlijkheid is”, concludeert Meslintat. “Maar de hele reis met Heitinga was onvoldoende. De grote wedstrijden heeft hij niet gewonnen. Natuurlijk was hij hevig teleurgesteld. Maar heb ook nooit gezien dat een hoofdcoach weer assistent werd. Dat is geen mogelijkheid. Ook omdat ik vind dat John de karaktereigenschappen van een hoofdcoach heeft”, aldus de td, die erkent spoedig een nieuwe trainer te willen contracteren.

“Het profiel is attractief, aanvallend voetbal spelen, jonge spelers uit de academie doorontwikkelen en over-gepresteerd hebben bij eerdere clubs”, vervolgt Mislintat. Knutsen van Bodø/Glimt voldoet volgens De Telegraaf aan de eisen die de Duitser stelt. “Ik heb met zijn agent gesproken. Over verschillende onderwerpen.”

Knutsen begon zijn trainerscarrière bij Bodø/Glimt, waar hij sinds januari 2018 de scepter zwaait. Zowel in 2020 als in 2021 wist hij zijn ploeg naar de Noorse landstitel te leiden en de 54-jarige coach werd driemaal verkozen tot trainer van het jaar. In Europa was 2021/22 zijn beste seizoen en haalde hij met Bodø/Glimt de kwartfinale van de Conference League. In oktober 2021 haalde het team de internationale voorpagina's toen AS Roma, de latere winnaar, in de groepsfase met 6-1 verslagen werd.

In gesprek met de NOS erkent Mislintat overigens dat Knutsen niet de enige benaderde kandidaat is, al weigert hij dieper in te gaan op andere namen. Op de vraag of er met Peter Bosz is gesproken, reageert hij cryptisch. "Ik heb met hem gewerkt bij Borussia Dortmund, met hem gesproken toen ik bij Stuttgart zat en Peter is al Ajax-trainer geweest. Dus ik begrijp dat je naar hem vraagt."