Steven Bergwijn laat Ajax definitief achter zich om in Saudi-Arabië te gaan spelen

Steven Bergwijn is niet veel langer Ajacied. De aanvaller heeft op de valreep van de transferwindow zijn transfer naar Ittihad Club afgerond, zo meldt Fabrizio Romano middels zijn kenmerkende leus 'here we go'. Ajax ontvang een vast bedrag van twintig miljoen euro, plus vijf miljoen aan bonussen.

Een klein deel van het te ontvangen bedrag, waarvan de hoogte wordt bevestigd door Mike Verweij van De Telegraaf, herinvesteert Ajax vrijwel onmiddellijk. De Amsterdammers versterken zich namelijk met Kamaldeen Sulemana.

De Ghanese vleugelaanvaller wordt voor een onbekende huursom geleend van Southampton. Bovendien heeft Ajax in de deal voor Bergwijns vervanger een optie tot koop bedongen.

De Oranje-international zelf kiest dus voor een avontuur in de Saudi Pro League. Bij Ittihad wordt hij teamgenoot van onder meer Karim Benzema en N'Golo Kanté.

Een transfer van Bergwijn hing al de gehele Amsterdamse transferzomer in de lucht. Ajax wilde graag van zijn inmiddels voormalig aanvoerder af, daar zijn vertrek het broodnodige geld in het laatje kon brengen.

Jammerlijk genoeg voor de nummer vijf van het afgelopen Eredivisie-seizoen maakte Bergwijn de overstap naar de oliestaat pas op Deadline Day. Hierdoor kon technisch directeur Alex Kroes lange tijd geen geld investeren in de selectie.

Desondanks wist Ajax deze zomer drie spelers aan te trekken. Bertrand Traoré, Daniele Rugani en Wout Weghorst werden door Kroes aan de selectie toegevoegd.