Speler van Ajax is zeer openhartig over moeilijke periode: 'Sprak ook met een mental coach'

Dies Janse (19) is bezig aan een 'bewogen' seizoen bij Ajax. De centrale verdediger geeft in gesprek met supportersmagazine Ajax Life toe dat hij lastige fases heeft gekend. Om die reden sprak Janse met een mental coach.

Tot dusver zou Janse het seizoen omschrijven met het woord bewogen. “Ik begon met twee basisplaatsen na een goede voorbereiding met Ajax 1. Idealiter hoop je dat je mag blijven staan. Dat kon niet, maar ik moest gewoon door.”

“Eenmaal terug bij Jong Ajax speelde ik heel wat, maar ook minder goed. Vanuit de structuur bij Ajax 1 ging ik terug naar jeugdvoetbal met een seniorentintje. Ajax 1 is wat dat betreft anders dan Jong Ajax. Daar had ik moeite mee”, aldus Janse.

Inmiddels voelt Janse zich beter. “Ik heb het opgepikt door me weer op mijn eigen taak te richten. Toen ik net terugkwam van Ajax 1, was ik meer met de andere jongens bezig dan met mijn eigen spel.”

Meerdere mensen hebben Janse geholpen. “De trainers waren daar belangrijk in, maar ik sprak ook met een mental coach. Als je tussen teams schommelt, is dat een dingetje. Ik wilde structuur in mijn eigen spel en mezelf.”

“Ik merk dat ik de laatste tijd hartstikke lekker speel. Dat komt omdat ik het beter op de rails heb”, besluit Janse, die onlangs negentig minuten speelde tegen Heracles Almelo (4-0 winst).

In totaal speelde Janse 270 minuten namens de Amsterdamse hoofdmacht, verdeeld over 3 officiële wedstrijden. In dienst van Jong Ajax staat de teller op 31 duels in de Keuken Kampioen Divisie.