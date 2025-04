Spanning om de titel helemaal terug: Ajax raakt drie keer de lat en de paal, maar komt niet langs Sparta

Ajax is er zondagmiddag niet in geslaagd om te winnen van Sparta. In de Johan Cruijff ArenA werd het 1-1. In de blessuretijd van de tweede helft vielen allebei de treffers: eerst van Mohamed Nassoh en vervolgens van Youri Regeer. Door het gelijkspel is het gat met nummer twee PSV nu slechts zeven punten. PSV heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld.



Bij Ajax mocht Oliver Edvardsen beginnen. Hij kreeg de voorkeur aan de linkerkant boven Mika Godts. Daniele Rugani startte achterin op de plaats van Ahmetcan Kaplan. Bij Sparta mocht Ajax-huurling Kristian Hlynsson ‘gewoon’ beginnen van Maurice Steijn.



In de eerste helft kreeg Ajax een aantal kleine mogelijkheden, maar de grootste kansen waren voor de bezoekers. Na een half uur spelen moest Ajax-doelman Matheus redding brengen op een van richting veranderd schot van Mitchell van Bergen.



Een minuut later kreeg Shunsuke Mito een gigantische kans om de score te openen. De Japanner kreeg de bal aan de linkerkant van de zestien en kon vrij uithalen, maar schoot vlak naast het doel.

Vlak voor rust kreeg Mito nog een reusachtige kans. Na een corner van Ajax kwam Sparta er via de linksbuiten razendsnel uit. Oog-in-oog met Matheus faalde hij echter in de afronding, waardoor Ajax met de schrik vrijkwam.



Vroeg in de tweede helft besloot Francesco Farioli in te grijpen en wisselde hij Brian Brobbey en Bertrand Traoré voor respectievelijk Wout Weghorst en Jorthy Mokio. Die wissel wierp meteen zijn vruchten af, daar Ajax de controle in de wedstrijd in het tweede bedrijf overnam.



Na iets minder dan een uur spelen kreeg Ajax de grootste kans tot dan toe. Weghorst trok de bal op de achterlijn voor, nadat hij Nick Olij al had omspeeld. Voor het doel kon er echter geen ploeggenoot van de spits tegen de bal aanlopen. In de 67e minuut beproefde Davy Klaassen zijn geluk met een omhaal, maar die bal vloog naast.



Twintig minuten voor tijd begon Ajax echt aan te dringen. Weghorst knikte de bal uit een hoekschop tegen de lat, nadat Mokio vlak daarvoor al een grote kopkans om zeep had geholpen.



Een kwartier voor tijd werd Kenneth Taylor door Jorrel Hato gevonden in de zestien. De middenvelder van Ajax kreeg alle tijd en ruimte om binnen te schuiven, maar zag de paal in de weg staan.



In de blessuretijd raakte Ajax opnieuw de lat, via Youri Regeer ditmaal, die in een rebound op een schot van Weghorst dichtbij was. Diezelfde Weghorst knikte vervolgens bij een hoekschop ook tegen de laat.



Even daarna besloot Matheus een terugspeelbal van Steven Berghuis op te pakken, waardoor Sparta via een indirecte vrije trap in de zestien een opgelegd kans kreeg. Nassoh mocht aanleggen en trof doel: 0-1. Toch ging Sparta er niet met de winst vandoor. In de 97e minuut wist Regeer uit de kluts de bal voor zijn voeten te vinden en haalde hij hard uit: 1-1.