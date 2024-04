Sky Sport maakt gehakt van berichtgeving over Bayern München en Zidane

Volgens journalist Florian Plettenberg van Sky Sport wordt Zinédine Zidane niet de nieuwe trainer van Bayern München. El Mundo Deportivo meldde eerder op de dag dat een samenwerking tussen der Rekordmeister en Zidane zo goed als rond was, maar daar klopt volgens Sky dus niets van.

De 51-jarige Zidane is al even clubloos, maar daar zou volgens El Mundo Deportivo spoedig verandering in komen. De oud-middenvelder zit sinds zijn vertrek bij Real Madrid in 2021 zonder baan en zou niet onwelwillend tegenover een dienstverband bij de recordkampioen van Duitsland staan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bronnen meldde tegenover de Spaanse sportkrant dat de aanstelling van Zidane bij Bayern 'praktisch rond' is. Zidane zou bij de clubleiding van Bayern zelfs al hebben aangedrongen op versterkingen voor met name de defensie. Zizou zou Bayern als een interessante optie beschouwen, omdat hij mee kan strijden om alle titels.

Plettenberg maakt vrijdagmiddag korte metten met de berichtgeving uit Spanje. "De nieuwe geruchten over Bayern en Zinédine Zidane zitten er ver naast!", schrijft de journalist op X. "Er zit geen waarheid in de berichtgeving dat Bayern dicht bij het contracteren van Zidane is."

"Hij staat in deze fase niet op het lijstje. Dit is opnieuw bevestigd. Bayern ging vol voor Julian Nagelsmann. Vanochtend pas werd het verraste Bayern geïnformeerd over de afwijzing. Nu worden andere kandidaten overwogen."

Nagelsmann, bondscoach van Duitsland, maakte vrijdagochtend bekend dat hij zijn contract bij de DFB tot en met het WK 2026 heeft verlengd. Eerder ging er ook al een streep door de naam van Xabi Alonso, die heeft besloten bij landskampioen Bayer Leverkusen te blijven.

Wie de nieuwe trainer van Bayern wordt, is dus nog even afwachten. Thomas Tuchel kondigde eerder al aan dat hij na dit seizoen zou stoppen en eventueel Champions League-succes zou hem niet van gedachten kunnen laten veranderen. "Ik heb een akkoord met de club om Bayern in juni te verlaten. Dat is gecommuniceerd en dat is hoe het is." Bayern staat in de halve finale van de Champions League tegenover recordkampioen Real Madrid.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties