SC Heerenveen lijdt vlak voor Ajax-uit nederlaag ondanks penaltyredding Noppert

SC Heerenveen heeft zijn eerste officieuze nederlaag geleden onder nieuwbakken trainer Robin van Persie. Middlesbrough kreeg twee strafschoppen, waarvan de eerste gekeerd werd door Andries Noppert. Bij de tweede strafschop, van Delano Burgzorg, was het wel raak voor Boro: 1-0.

Bijzonderheden:

Vlak na rust kreeg Heerenveen een strafschop tegen. Noppert beging een overtreding op de te snelle Isaiah Jones en zag de arbiter naar de stip wijzen. Emmanuel Latte Lath nam de strafschop, die gekeerd werd door Noppert.

Beide ploegen kregen daarna kansen. Zo werd een poging van Ilias Sebaoui ternauwernood onschadelijk gemaakt en eindigde een fraaie poging van George McCormick op de lat. Even later, in blessuretijd, ging het alsnog mis.

Sam Kersten beging een overtreding in de zestien en Burgzorg, die inviel, wist Noppert wel te verschalken: 1-0. Zodoende lijdt Heerenveen na zeven oefenzeges zijn eerste officieuze nederlaag, acht dagen voor de Eredivisie-start tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA.

Opstelling sc Heerenveen: Noppert; Hall, Kersten, Bochniewicz, Köhlert; Smans, Van Ee, Brouwers; Sebaoui, Nicolaescu, Al-Saed.