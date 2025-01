Santiago Gimenez heeft direct na het rustsignaal bij het duel tussen Feyenoord en FC Utrecht verhaal gehaald bij Bas Nijhuis. De Mexicaanse spits vond dat hij recht had op een strafschop, maar de scheidsrechter oordeelde anders.

Het incident voltrok zich na een minuut of 35 voetballen. Igor Paixão slingerde een voorzet gevaarlijk voor het doel, waar David Hancko de bal met het hoofd knap verlengde.

Michael Brouwer had een prima reflex in huis, maar zag hoe de bal langs het doel in de richting van Gimenez hobbelde. Bij de tweede paal probeerde de Mexicaanse spits binnen te glijden, maar hij kreeg daarbij te maken met Miguel Rodríguez.

Direct wierp Gimenez zijn handen de lucht in, vragend om een strafschop. Hij bleef even liggen, waarna Nijhuis de spits gebaarde om op te staan. De arbiter kende geen pingel toe en werd in die beslissing gesteund door de videoscheidsrechter.

De veelscorende aanvalsleider toonde demonstratief zijn shirt, waar inderdaad een behoorlijk gat in was gescheurd door de hinder van de Utrecht-aanvaller. Na afloop van de eerste helft deed Gimenez nogmaals zijn beklag, wederom zonder succes.