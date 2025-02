Ryan Flamingo is dit seizoen uitgegroeid tot één van de vaste krachten in de basis van PSV. De 22-jarige Blaricummer speelde al 35 wedstrijden voor de Eindhovenaren en scoorde alle drie zijn goals in de Champions League. In een interview met het Eindhovens Dagblad heeft de Nederlander het over transfergeruchten, PSV in de Champions League en de volgende wedstrijden.

Flamingo voelt zich op zijn plek bij PSV. De noodzaak om een transfer te maken vindt hij dan ook overbodig. “Ik heb geen haast en kan hier langer dan een jaar voetballen.” Bij de vorige clubs van Flamingo, Vitesse en FC Utrecht speelde hij allebei maar één seizoen.

Of er na één jaar weer belangstelling is in Flamingo? “Mijn zaakwaarnemer houdt het tijdens het seizoen heel rustig. Dit is het moment om je volledig met voetballen en het team bezig te houden. Niet met andere dingen”, aldus Flamingo. “PSV is een topclub. Je hebt ook alle focus nodig.”

De Champions League

Flamingo beleeft tot nu toe een geweldige Champions League-campagne. Zowel persoonlijk als met het team. Ondanks dat waren er ook moeilijkere momenten. In Belgrado scoorde hij nog, maar kreeg hij daarna een rode kaart waardoor hij Liverpool thuis moest missen.

“Ik had die wedstrijd echt heel graag willen spelen”, vertelt Flamingo. Daarna was het herstellen voor de jeugdinternational van Oranje. “Heel veel minuten maken en altijd aan staan voor je team, is ook een kwaliteit. Als het een keer minder is gegaan, is het sowieso fijn om snel weer een nieuwe wedstrijd te spelen en een fout achter je te laten.”

2025

In de Eredivisie heeft de regerend landskampioen het dit kalenderjaar lastig. Daarentegen gaat het PSV in de Champions League voor de wind. Na het uitschakelen van Juventus na verlenging, staat nu Arsenal op het programma. “Laat mensen ons maar een beetje onderschatten, dat gebeurde tegen Juventus ook”, zegt Flamingo. “Het is een topploeg, maar wij hebben echt wel wat te bieden.”

Voor PSV staat woensdagavond de halve finale van de TOTO KNVB Beker op het programma. Go Ahead Eagles komt dan op bezoek in het Philips Stadion. In de competitie is zaterdag de volgende wedstrijd. Ook dan is Go Ahead de tegenstander. Het enige verschil is dat die wedstrijd in Deventer wordt gespeeld.