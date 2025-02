Ruud Gullit maakt gehakt van Ajax, maar dat lijkt geheel onterecht

Ruud Gullit is onder de indruk van hetgeen Francesco Farioli presteert bij Ajax. De Italiaanse oefenmeester heeft met de Amsterdammers de minste verliespunten van alle Eredivisie-ploegen en kan - mits de inhaalwedstrijd tegen Go Ahead Eagles gewonnen wordt - de koppositie grijpen.

Afgelopen zondag stond de tweede Klassieker van het seizoen op het programma. Door een doelpunt in blessuretijd van Kenneth Taylor besloten de hoofdstedelingen de Klassieker voor de tweede keer dit seizoen winnend.

"Ik vind het knap wat Farioli bij Ajax doet", geeft ex-PSV'er Gullit toe in gesprek met Voetbal International. "Als je naar het voortraject kijkt, is het ongelooflijk wat er de laatste jaren bij die club is gebeurd. Mijn Ajax-vrienden heb ik daar flink mee gedold, maar het is natuurlijk niet goed. Het Nederlands voetbal heeft een goed Ajax nodig."

Gullit ziet echter wel een langdurig probleem bij Ajax. "Wat me het meeste opvalt, is dat er zo weinig toptalenten uit de opleiding doorkomen", vindt de oud-topmiddenvelder. Al heel lang niet. In het sterke Ajax van Erik ten Hag was dat zal zo, bijna alle uitblinkers in die ploeg kwamen van buiten."

"Bovendien hebben veel van die spelers het daarna in de buitenlandse top niet gered. Dus zó goed waren ze nou ook weer niet. Het was vooral een heel sterk geheel, met een trainer die goed bij de groep paste."

Die opmerking lijkt in elk geval ten dele misplaatst. Tijdens de meest recente editie van de Klassieker maakten Taylor, Jorrel Hato, Brian Brobbey, Youri Baas, Davy Klaassen, Kian Fitz-Jim en Youri Regeer allen minuten. Quinten Timber viel namens Feyenoord bovendien in.

Daarnaast speelde Ajax in de tijd van Ten Hag met onder anderen Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Noussair Mazraoui, Jurriën Timber en Ryan Gravenberch. Allen vetrokken voor hoge bedragen en zijn tot op zekere hoogte succesvol (geweest) in het buitenland.

"Wat ik verder heel opmerkelijk vind: veel Nederlandse spelers die nu succesvol zijn, zijn doorgebroken bij kleinere clubs dan Ajax en daarna opgepikt", vervolgt Gullit. "Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders, Micky van de Ven, Botman, Jerdy Schouten. Dat is toch opmerkelijk?"

"Barcelona moest noodgedwongen teruggrijpen op hun opleiding en het ene na het andere toptalent dient zich aan. Ajax zit in een vergelijkbare situatie, maar er komen amper grote talenten door. Waar is die beroemde opleiding gebleven?", besluit hij vragend.