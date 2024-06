Ruud Gullit geeft reactie op enorme ophef over geschminkte Oranje-fans

Afgelopen weekend was er veel te doen over een aantal Nederlandse supporters dat in Duitsland verkleed als Ruud Gullit op de tribune zat. De Oranje-supporters zorgden zowel in binnen- als buitenland voor heel wat discussie. Gullit zelf is nu ook met een reactie gekomen.

Dat de fans verkleed gingen als Gullit uit 1988 door een pruik te dragen deed niet zozeer veel stof opwaaien. Het waren vooral de zwarte geschminkte gezichten die voor heel wat commotie zorgden.

Humberto Tan laat in gesprek met De Telegraaf weten dat hij contact heeft gehad met Gullit over de ophef. Tan zelf is voorzitter van de commissie Mijnals, deze is in het leven geroepen om de KNVB en de Rijksoverheid te helpen met raad en daad bij het bestrijden van racisme en discriminatie, en het bevorderen van inclusiviteit in het voetbal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ik zag het meteen als iets ludieks, maar ik weet ook dat blackface heel gevoelig ligt”, zegt de presentator van RTL4 tegenover de ochtendkrant. “Dat weten we allemaal bij Zwarte Piet, maar in dit geval gaat het om een bestaand persoon."

Tan onthult vervolgens dat hij Gullit heeft gesproken. “Hij zei: 'Ik voel me eigenlijk best vereerd. Ze zijn me nog niet vergeten.’ Het is eigenlijk een herinnering aan een van de grootste prijzen die hij heeft gewonnen als voetballer. Dat was ook de bedoeling van de actie. Blackface uit het verleden is gewoon geen prettig fenomeen. Maar in dit concrete geval zeiden we als commissie Mijnals ook tegen elkaar: 'Dit is echt ludiek bedoeld en als eerbetoon.’”

Daan, een van de supporters die zich tijdens Polen-Nederland verkleedde als Gullit, reageerde maandag op de ophef tegenover Reality FBI. Hij benadrukte dat er absoluut geen kwade bedoelingen achter zaten. "De positieve reacties waren overweldigend. Zowel de Nederlandse als de Poolse supporters in Hamburg ontvingen ons hartelijk en zelfs kleine kinderen, bekende Nederlanders en buitenlandse toeristen wilden met ons op de foto.”

De negatieve reacties bleven volgens Daan vooral beperkt tot social media. “Helaas waren er enkele negatieve reacties online die disproportioneel veel aandacht kregen. Het is belangrijk te benadrukken dat er geen kwaad in ons zit. We wilden Ruud Gullit eren voor zijn geweldige prestaties en opvallende look in 1988", verzekerde de Oranje-supporter. "Laten we hopen dat het toernooi net zo goed eindigt als toen!”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties