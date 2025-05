Ronald Waterreus content met PSV'er: 'Laten we niet doen alsof hij een koekenbakker is'

Walter Benítez is bezig aan zijn laatste weken in Eindhoven. De Argentijnse sluitpost, die in 2022 overkwam van OGC Nice, heeft aangegeven dat hij na dit seizoen een nieuwe stap wil maken. Voormalig PSV-doelman Ronald Waterreus oordeelt bij het Eindhovens Dagblad over de prestaties van de 32-jarige.

Toen het in de beginweken van 2025 slechter ging met PSV, had Benítez daar zijn aandeel in. De doelman kreeg de nodige kritiek van verschillende analisten. “Laten we nou ook niet doen alsof hij een koekenbakker is”, nuanceert Waterreus.

“Het zal niet meevallen om een significant betere keeper dan Benítez te vinden”, concludeert de Nederlander. “In Eindhoven word je altijd als doelman vergeleken met de grote drie, maar daaronder ligt echt nog wel ruimte voor goede goalies.”

Onder de grote drie vallen Hans van Breukelen, Jan van Beveren en Heurelho Gomes. Hier komt de Argentijn volgens Waterreus dus niet in de buurt. “In het kampioensjaar was hij meerdere keren belangrijk. Perfect was het niet, maar toch zeker ook niet slecht.”

Waterreus twijfelt dan ook of PSV aankomende zomer een betere vervanger kan vinden. “Als PSV behoorlijk investeert in een keeper, is het nog maar de vraag of het beter wordt. Soms bekruipt me toch het gevoel dat een keeper een beetje een sluitpost op de begroting is, terwijl het gewoon een ongelooflijk vitale positie is. Als topclub moet je er gewoon echt in durven investeren, denk ik. Want een sterke keeper pakt punten voor je, zoals een goede spits dat ook kan doen.”

Benítez heeft tot nu toe in totaal 131 wedstrijden gespeeld voor PSV. Dit seizoen keepte hij alle Eredivisie-wedstrijden. In 31 potten kreeg de doelman 35 tegentreffers.

Zondag staat de laatste topper voor Benítez op het programma in de clubkleuren van PSV. Om 14:30 speelt de ploeg uit tegen de nummer drie Feyenoord. Mochten de Eindhovenaren dit duel verliezen, dan kan Ajax bij een overwinning op NEC het kampioenschap claimen.