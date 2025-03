Ronald Koeman heeft zijn definitieve selectie bekendgemaakt voor het tweeluik in de Nations League met Spanje. De 61-jarige keuzeheer roept Memphis Depay voor het eerst sinds het EK vorige zomer weer bij de selectie.

Daarmee kan de 31-jarige spits dus de jacht op Robin van Persie doorzetten. Door blessures van Wout Weghorst en Brian Brobbey, bleef alleen Joshua Zirkzee over als reëel alternatief voor Koeman, maar vorige week liet hij bij NOS Studio Voetbal al blijken dat hij hem momenteel ‘niet goed genoeg’ vindt. Brobbey zit overigens wel bij de selectie, al is het de vraag hoeveel minuten hij kan maken.

Memphis heeft nog vier doelpunten nodig om het totaal van Van Persie te evenaren. Of Memphis ook meteen weer eerste keuze is in de spits bij Oranje, wilde Koeman eerder niet prijsgeven.

Ten opzichte van de 25-koppige voorselectie was Koeman gedwongen enkele namen af te strepen. Zo raakten Nathan Aké, Stefan de Vrij en Brobbey geblesseerd bij hun clubs, en keerde Micky van de Ven juist terug. Van de Ven zit alleen nog niet bij de definitieve selectie.

Verder keert Matthijs de Ligt weer terug in de selectie. Hij ontbrak de afgelopen interlandperiode, maar hij vervangt nu de geblesseerde De Vrij. De centrumverdediger van Inter viel uit tijdens de warming-up voor het Champions League-duel met Feyenoord. Daarnaast keert ook Kenneth Taylor terug in de selectie.

Het Nederlands elftal kan zich opmaken voor twee fraaie affiches tegen Europees kampioen Spanje in de kwartfinale van de Nations League. Op 20 maart staat de heenwedstrijd in De Kuip op het programma, waarna drie dagen later de return in Estadio Mestalla volgt.

Selectie Nederlands elftal:

Doelmannen: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta Rotterdam).

Verdedigers: Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig), Jorrel Hato (Ajax), Jurriën Timber (Arsenal), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Matthijs de Ligt (Manchester United).

Middenvelders: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (AC Milan), Kenneth Taylor (Ajax), Jerdy Schouten (PSV), Ryan Gravenberch (Liverpool).

Aanvallers: Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (AFC Bournemouth), Noa Lang (PSV), Donyell Malen (Aston Villa), Memphis Depay (Corinthians), Xavi Simons (RB Leipzig).