Een weekeinde om heel snel te vergeten voor Joey Veerman. De middenvelder werd vrijdag overgeslagen bij het Nederlands elftal en zat zaterdag op de bank bij PSV. Tot overmaat van ramp verloren de Eindhovenaren, met Veerman als invaller, met 3-2 van Go Ahead Eagles, waardoor titelprolongatie steeds minder realistisch is.

''De sfeer in de kleedkamer is niet goed natuurlijk. Als je voor rust 1-2 voorstaat, wil je met dezelfde energie naar buiten. En dat is niet gelukt'', verzucht Veerman in een eerste reactie op de zoveelste zeperd van PSV in 2025. ''We geven de goals de laatste weken te makkelijk weg. En dat zie je vandaag weer.''

''En feit blijft dat we de laatste weken heel weinig hebben gewonnen. Tegen FC Utrecht krijg je heel veel kansen, maar speel je gelijk. Tegen NEC sta je in de 95ste minuut 1-3 voor en wordt het nog 3-3. En vandaag neem je in de eerste helft een soort revanche, maar de tweede helft zag het er niet geweldig uit'', baalt de middenvelder van de vierde nederlaag in de Eredivisie.

PSV heeft acht verliespunten meer dan Ajax, dat zondag aantreedt tegen Almere City FC. ''We zeiden vóór deze wedstrijd dat we alles moeten winnen, en dat gebeurt momenteel niet. Dan wordt het wel lastig ja'', weet Veerman dat de landstitel steeds verder uit het zicht verdwijnt.

Veerman gaat vervolgens in op de vraag wanneer hij hoorde dat Peter Bosz hem buiten de basis hield in Deventer. ''Vanmiddag om 15.30. En ik zal het wel moeten begrijpen'', benadrukt de PSV'er als verslaggever Toine van Peperstraten wil weten of hij de uitleg van zijn trainer snapt. ''Er werd gezegd dat de trainer niet met mij ging starten en dat was het.''

Een nieuwe tegenslag voor Koeman, die vrijdag per telefoon van bondscoach Ronald Koeman kreeg te horen dat hij ontbreekt in de voorselectie van Oranje voor het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League. ''Ja, zeker. Ik weet natuurlijk dat ik niet in mijn beste fase zit. En als team ook niet. Met de uitleg van Koeman kan ik wel leven.''

''Het is nooit leuk als je niet wordt opgeroepen, maar goed, daar moet je mee dealen. Zorgen dat je weer in vorm komt, dan kom je vanzelf weer in beeld. Koeman heeft mij uitgelegd waarom ik niet ben geselecteerd, en het zij zo'', aldus de realistische Veerman.