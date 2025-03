Robin van Persie draait maatregel van Priske onmiddelijk weer terug bij Feyenoord

Feyenoord speelt aanstaande donderdag een oefenwedstrijd tegen Excelsior, zo meldt HierOpZuid woensdag. Het betekent dat Robin van Persie ervoor heeft gekozen om een maatregel van Brian Priske terug te draaien.

Onder Arne Slot speelde de Rotterdamse club regelmatig oefenduels tijdens interlandperiodes, maar Priske stopte daarmee vanwege de volle ziekenboeg.

Daar komt nu dus weer verandering in. Donderdag neemt Feyenoord het met trainer Robin van Persie op het eigen trainingscomplex op tegen stadsgenoot Excelsior.

Van Persie zal het donderdag moeten stellen zonder Hugo Bueno. De linksback trainde woensdag apart en het lijkt erop dat hij niet fit genoeg is om minuten te maken in het oefenduel.

Verder kan de hoofdtrainer van Feyenoord niet beschikken over David Hancko (Slowakije), Gernot Trauner (Oostenrijk), Jeyland Mitchell (Costa Rica), Jakub Moder (Polen), Oussama Targhalline (Marokko), In-beom Hwang (Zuid-Korea) en Ayase Ueda (Japan). Zij werden opgeroepen voor de nationale selecties van hun land.

Ook werden enkele spelers van de Rotterdamse hoofdmacht geselecteerd voor jeugdelftallen van hun land. Zo werken Plamen Andreev (Bulgarije), Stepháno Carrillo (Mexico), Givairo Read, Zepiqueno Redmond en Aymen Sliti (allen Nederland) jeugdinterlands af.

Het duel tussen stadsgenoten Feyenoord en Excelsior wordt niet uitgezonden en is ook niet toegankelijk voor publiek. Hoe laat er wordt afgetrapt is eveneens niet bekend.