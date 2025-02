RKC-spits Michiel Kramer heeft onmiddellijk mening klaar over ontslag Brian Priske bij Feyenoord

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social lichten we een reactie van Michiel Kramer op het ontslag van Brian Priske.

Kramer snapt weinig van de keuze van Feyenoord om Priske op dit moment te ontslaan, zo maakt hij duidelijk op X. De spits van RKC noemt het ‘geen sterke actie’ van de club.

“Wat een raar moment om Priske te ontslaan 2 weken nadat het de juiste man was voor de job”, zo schrijft Kramer, van wie algemeen bekend is dat hij Feyenoord-fan is. “Geen hele sterke actie vanuit de club ! Terecht of onterecht. Dit is niet netjes.”