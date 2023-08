Ricardo Pepi klopt op de deur met hattrick in extra oefenduel PSV

Woensdag, 23 augustus 2023 om 22:20 • Wessel Antes • Laatste update: 23:01

Ricardo Pepi heeft zich woensdag laten gelden bij PSV, dat een ruime oefenzege heeft geboekt op het beloftenelftal van AS Monaco: 4-1. Op trainingscomplex De Herdgang was de Amerikaanse spits goed voor drie doelpunten, terwijl Isaac Babadi de overige Eindhovense treffer voor zijn rekening nam. Een groot aantal reserves en invallers van het duel met Rangers (2-2) dinsdagavond kreeg van trainer Peter Bosz de kans om wedstrijdritme op te doen. Jerdy Schouten speelde daarbij opvallend genoeg opnieuw als centrumverdediger, terwijl Pepi met een hattrick dus vertrouwen kon tanken.

PSV startte met Joël Drommel onder de lat. De reservedoelman uit Bussum zag voor zich een defensie met Shurandy Sambo, Schouten, Matteo Dams en Renzo Tytens staan. Op het middenveld speelden Tygo Land, Guus Til en Malik Tillman. Anwar El Ghazi, Pepi en Babadi moesten voorin voor de doelpunten zorgen. Alle spelers deden negentig minuten mee, op Dams en Tytens na. De jonge verdedigers werden na rust vervangen door Emmanuel van de Blaak en Jason van Duiven.

Journalist Rik Elfrink was aanwezig bij het oefenduel. In een kort verslag op de website van het Eindhovens Dagblad schrijft hij over Pepi’s prestatie. “Bij PSV maakte Ricardo Pepi een prima indruk door drie honderd procent kansen zonder enig probleem binnen te werken en langs de keeper te schieten. Daarmee had hij een groot aandeel in de 4-1 zege van PSV.” Babadi maakte volgens Elfrink het mooiste doelpunt van de avond door vanaf de linkerkant fraai de vierde Eindhovense treffer binnen te schieten. Tillman, die nog wacht op zijn debuut in de hoofdmacht van PSV, ontving tijdens het oefenduel nog een gele kaart.