René van der Gijp is er klaar voor om vanaf komende maandag weer te beginnen met Vandaag Inside. De oud-rechtsbuiten heeft dan een vakantieperiode van drie weken gehad, waarin ook oud en nieuw viel. Van der Gijp heeft niet enorm genoten van het feest, zo vertelt hij aan Shownieuws.

Van der Gijp vierde oudejaarsavond samen met zijn vrouw Minouche op Ibiza, maar dat viel de oud-voetballer een beetje tegen. "Ik raad mensen dat niet aan hoor. Nee, joh. Je krijgt een zak chips en daar zitten dan hoedjes en petjes en toetertjes in en dan gaan die mensen daar om tien voor twaalf op zitten blazen en met rolfluitjes."

“En om tien over twaalf douwen ze het weer terug in die zak en gaan ze naar huis. Nee, het wordt daar niet gevierd. Kerst vieren ze tot aan 5 januari maar oud en nieuw is niet echt een dingetje daar. Zonde.”

Vanaf maandag is Van der Gijp weer dagelijks te zien in Vandaag Inside. "Ik vind het best lekker om weer te beginnen. Ik vind het sowieso leuk om de mensen waarmee ik aan tafel zit weer te zien. We komen niet bij elkaar over de vloer, maar ik vind het leuk om ze weer te zien."

Vanaf nu krijgt Van der Gijp op zijn eigen verzoek elke woensdag vrij. Albert Verlinde is aangetrokken als zijn vervanger. "Een prima gozer", reageert Van der Gijp. "Dat is wel een mannetje waarvan ik iedereen hoor zeggen: ‘Hij weet wel wat tv-maken is.’ Dan denk ik: ja, het zal wel."

Wilfred Genee en Johan Derksen hebben minder moeite met vijf keer per week op tv zijn, weet Van der Gijp. "Het liefst had Wilfred ook nog het Nieuws van de Dag om zes uur gedaan. Het is veel. Wat is de drive van Johan om vanuit daar naar Hilversum te rijden en tien seconden na afloop van het ding weer in de auto te zitten? Ja, ik heb echt geen idee. Voor mij is het bijzonder dat je zo bent."

De afgelopen tijd verschenen berichten over een mogelijke scheiding met zijn vrouw Minouche. Van der Gijp wordt gevraagd hoe het nu gaat. "Ja, prima. Nee, prima. Joh, dat komt allemaal wel goed. Daar maak ik me niet zo’n zorgen over."